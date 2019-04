Ab Ostern sprudelt‘s wieder

Von den 300 Brunnen und Wasserspielen in der Stadt werden allerdings nur 87 vom Amt für Stadtgrün verwaltet. Die meisten städtischen Brunnen sollen Ostern in Betrieb gehen, jedoch nicht alle.

Hier sprudelt‘s

Die Brunnen am Albertplatz werden in Betrieb gehen, auch der Artesische Brunnen ist entschlammt und hat seine Goldfische wieder. Auch die Springbrunnen auf der Prager Straße und der Vorfläche des Kulturpalastes wurden aus dem Winterschlaf geholt. Frisches Nass spenden ebenso die Trinkbrunnen am Postplatz, auf der Schloßstraße und auf der Gewandhausfläche des Neumarkts. Letzterer wurde gerade erst eingeweiht. In Betrieb sind ebenfalls der Queckbrunnen an der Hertha-Lindner-Straße, die Brunnenschale im Rosengarten. Der Artesische Brunnen mit seiner Zapfstelle auf dem Albertplatz und die Fontäne an der Auffahrt Schloss Albrechtsberg, die durch die Stechgrundleitung aus der Dresdner Heide gespeist wird, sind übrigens ganzjährig in Betrieb.

Hier bleibt‘s trocken

Nicht in Betrieb gehen der östliche Brunnen am Neustädter Markt, der seit der Flut 2002 stark sanierungsbedürftig ist. Trocken bleiben der sanierungsbedürftige Brunnen Thäterstraße/Mengsstraße sowie zwei Wasserspiele auf dem Altmarkt. Bei denen sind Abdichtungsarbeiten nötig, da das Wasser in die Tiefgarage eindringt. Das gleiche Problem tritt bei den Wasserbecken auf dem Wiener Platz auf. Deshalb können sie in diesem Jahr wahrscheinlich nicht in Betrieb genommen werden.