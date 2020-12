Diese Regelungen gehören dazu:

Gefahr für Leib und Leben

Ausübung der beruflichen Tätigkeit

Wege auf Arbeit, in Kita und Schule wegen Notbetreuung,

Arztbesuche

Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern sowie bei Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedürftigen Menschen oder Kranken

Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs

Besuch des eigenen oder gepachteten Kleingartens oder Grundstücks

Wahrnehmung unaufschiebbarer Termine (zum Beispiel Notartermine, Bestattern)

Besuch von Kirchen und Orten der Religionsausübungen

Versorgung von Tieren

Einkaufen

Lieferverkehr, Brief- und Versandhandel

Fahrten von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Verboten ist die Abgabe von alkoholischen Heißgetränken im gesamten Stadtgebiet. Die Mitnahme von Speisen und Getränken in gastronomischen Einrichtungen ist nur möglich, wenn die Bestellung vorher online oder telefonisch erfolgte oder Warteplätze mit Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen gestaltet

Verboten sind Versammlungen mit mehr als 200 Personen.

Weitere Informationen unter www.dresden.de/corona

Stadtverwaltung im Notbetrieb

Für alle Geschäftsbereiche, Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung gelten ab 14. Dezember geänderte Erreichbarkeiten, nachzulesen unter www.dresden.de/erreichbar.



Die Behördennummer 115 ist die erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.