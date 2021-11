Ab 1. November sind NachtcafÃ©s wieder offen

In den Nachtcafés, die von sieben Kirchgemeinden betrieben werden, gilt sowohl für die ehrenamtlicher Helfer als auch für Obdachlose, die übernachten wollen, die 3G-Regel. Können Übernachtunggäste keinen Impfnachweis bringen, werden sie kostenfrei getestet. Erst dann haben sie Zutritt zum Nachtcafé und erhalten zudem kostenfrei einen Mund-Nasen-Schutz.

Auch die Helfer sind zu Selbsttests nach dem Vier-Augen-Prinzip verpflichtet, wenn sie nicht geimpft sind. „Wir sind dankbar, durch die Test- und Hygienemaßnahmen wieder ähnliche Kapazitäten wir im vorvorigen Winter zur Verfügung stellen zu können“, so Gerd Grabowski, Sprecher des Nachtcafé-Koordinierungskreises.

Diese Orte sind Nachtcafés

Montag: Dreikönigskirche (Eingang hinten links, Turmaufgang) Hauptstr. 2

Dienstag: Christophorusgemeinde Laubegast; Hermann-Seidel-Str. 3

Mittwoch: Kath. Pfarrei „Heilige Familie“; Meußlitzer Str. 108

Donnerstag : Ev.-Luth. Kirchgemeinde Loschwitz; Grundstraße 36

Freitag : Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zion; Bayreuther Str. 28

Samstag: Ev.-meth. Immanuelkirche; Hühndorfer Str. 22

Sonntag: Kath. Pfarrei St. Franziskus Xaverius; Stauffenberg Allee 9H

Der Gedanke eines „Nachtcafés“ entstand vor fast 30 Jahren Jahren in einer Gruppe von Studierenden der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden. Sie beschäftigten sich mit Wohnungslosigkeit und wollten ein niedrigschwelliges Angebot für Wohnungslose als Schutz vor Kälte und Erfrierung in Dresden schaffen. Am 6. November 1995 öffnete das erste Nachtcafé in der Dreikönigskirche Dresden. Im Jahr darauf beteiligten sich bereits drei weitere Kirchgemeinden. In dieser Kontinuität ist das Anegbot bundesweit einmalig und wurde u. a. mit dem Ökumenepreis des Katholikentags geehrt.