81-Jähriger wurde Opfer eines Betrügers

Zoo Dresden bittet um Mithilfe

Dresden. Am Sonntag, 16. September, ist das Hyazinthara-Weibchen aus der Flugvoliere ausgebüxt. Sie ist ein Wildvogel und somit scheu und nicht auf Menschen geprägt. Von alleine findet sie nicht in den Zoo und zu ihrem Partner zurück. Daher bittet der Zoo Dresden um Ihre Mithilfe. Bitte informieren Sie die Mitarbeiter, wenn Sie das Tier sichten konnten und teilen Sie ihnen den aktuellen Aufenthaltsort mit. Wenn der Vogel am Boden sitzt, kann man eine Decke über ihn werfen und ihn somit festsetzen. Durch die Dunkelheit wird er ruhig und fliegt nicht weg. Bitte den Ara nicht mit den Händen greifen, denn er hat einen kräftigen Schnabel und wehrt sich. Der Zoo ist für jeden Hinweis dankbar und unter folgender Rufnummer erreichbar: 0160/97243268 (Zooinspektor). Die Polizei und die Feuerwehr sind bereits seit gestern informiert.