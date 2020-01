7. Dresdner Winterzauber öffnet

Schließlich stehen mit der 1.100 qm großen Eislaufbahn, der 20 Meter langen Eisstockbahn und der 36-Meter-Winterrutsche ab 24. Januar täglich von 10 bis 22 Uhr gleich drei Wintersportdisziplinen zur Auswahl. Von Montag bis Freitag ist die erste Eislaufzeit zudem (nach Reservierung) den Dresdner Kindergärten und Schulen vorbehalten, der Eintritt ist frei. Samstags und sonntags können Kinder mit erfahrenen Trainern des Dresdner Eislauf-Clubs e.V. an ihrer ersten Kür arbeiten. Mit Kletterparcours und Trampolin gibt es weitere Attraktionen.

Eröffnungsparty

Ab 24. Januar gastieren Arnold Bergmann und die Mitarbeiter der Bergmann Eventgastronomie wieder auf dem Altmarkt. Vom ersten Tag an steht während des Winterzaubers Unterhaltung auf dem Programm. Den Auftakt bilden die beiden Travestie- und Gesangskünstler Nikita & Lucas, bekannt u.a. aus der TV Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, die mit bekannten bis hin zu frivolen musikalischen Einlagen bereits ab 14 Uhr zum Feiern und Tanzen an der großen Bühne einladen. Die offizielle Eröffnung nehmen August der Starke und sein Hofstaat um 17 Uhr vor, anschließend interpretiert „CARO – Helene Fischer Double Show“ die Hits der Schlagerkönigin. Für geladene Gäste geht die Eröffnungsfeier in der urigen „Stiegl Alm“ weiter, der Eintritt zum Festgelände ist wie immer kostenlos.



Eisfiguren, Show und Aprés-Party



Am 8. Februar zeigt der ungarische Eisbildhauer Zsolt Toth, ausgestattet mit Motorsäge, Meißel und Feile, beim Winterzauber sein vergängliches Kunsthandwerk. Rund ums Eis dreht sich auch der Kinderfasching am 18. Februar, wenn die Firma Bergmann Eventgastronomie zusammen mit dem Dresdner Carneval Club e.V. alle Kinder zum kostenlosen Eislaufen auf der Eisbahn einlädt. Der Dresdner Eislauf-Club e.V. zeigt am 8. März hier eine bunte Eisshow. Weil an diesem Tag auch Frauentag gefeiert wird, sind die Dresdner Damen zum Gratiseislaufen eingeladen. Schlittschuh können vor Ort ausgeliehen werden.

Natürlich darf nach dem Sport auch das Après-Ice-Party nicht zu kurz kommen: Im »Gaudi-Treff« gibt‘s alles Essen und Trinken und richtig alpin wird es in der hölzernen »Stiegl Alm«, in der zu Partyhits von Mickie Krause, Andreas Gabalier & Co. der Winter richtig gefeiert werden kann.