In den zurückliegenden Wochen und Monaten sind zahlreiche Nachrichten mit diversen Anfragen, Anregungen und kreativen Vorschlägen an den verschiedenen Stellen im Verein eingegangen. In den E-Mails, Kurznachrichten und Briefen wurde immer wieder der dringende Wunsch formuliert, eine gemeinsame Aktion starten zu wollen, um den Verein in dieser schwierigen Gesamtsituation einmal mehr aktiv finanziell zu unterstützen.

Diesem Wunsch und dem großen Zusammengehörigkeitsgefühl verleihen Fanvertreter und Verein anlässlich des DFB-Pokal-Heimspiels gegen den SV Darmstadt 98 kurz vor Weihnachten mit der gemeinsamen Aktion „30.000 Geister für Dynamo!" nun einmal mehr Ausdruck.

Das Vorhaben ist ganz einfach erklärt: Die Verantwortlichen des Vereins möchten in Zeiten der Corona-Pandemie zusammen mit der schwarz-gelben Anhängerschaft das Rudolf-Harbig-Stadion zum DFB-Pokal-Heimspiel am 22. Dezember gegen den SV Darmstadt noch einmal in diesem Jahr mit 30.000 Geistertickets komplett „vollmachen".



Die Geistertickets kosten pro Stück 5 Euro.

Der Vorverkauf der Geistertickets startet am Mittwoch, 9. Dezember, 12 Uhr. Der Verkauf endet am Dienstag, 22. Dezember, mit dem Anpfiff um 20.45 Uhr des DFB-Pokalspiels gegen den SV Darmstadt.

Die Geistertickets sind sowohl über den etix-Onlineshop als auch über den Dynamo-Fanshop am Rudolf-Harbig-Stadion erhältlich.



Jeder Käufer erhält beim Kauf einer „Karte“ für das Darmstadt-Spiel ein einmaliges, hochwertiges Geisterticket im Format „DIN-Lang hoch“ (105 x 210 Millimeter). Jedes Ticket gibt es nur einmal, denn es wird eine fortlaufende Seriennummer zwischen 1 und 30.000 auf den Geistertickets aufgedruckt sein.

„Damit die Mannschaft die Unterstützung der Fans während des Spiels auch optisch wahrnehmen kann, werden wir für jedes verkaufte Geisterticket zum Darmstadt-Spiel einen Luftballon im Zuschauerbereich als symbolischen Dynamo-Geist an einem Sitzplatz anbringen. So erhält das Team einen besonderen visuellen Support im Kampf um den Einzug in die nächste DFB-Pokalrunde", erklärte Enrico Kabus. Wer Dynamo mit mehr als 5 Euro zur Weihnachtszeit beschenken möchte, kauft einfach mehrere Geistertickets, wenn es das Portemonnaie hergibt.

Damit startet die SGD knapp neun Jahre nach der ersten Aktion dieser Art nun ein Geisterticket-Revival: Damals stellten die Dynamo-Fans mit dem Verkauf von insgesamt 41.738 virtueller Tickets anlässlich des Heimspiels in der 2. Bundesliga gegen den FC Ingolstadt im März 2012 einen Weltrekord auf.

Macht es noch einmal, liebe Dynamo-Fans. 30.000 Geister für Dynamo!

Alle Informationen zum „Geisterticket“ >>HIER<< im Überblick