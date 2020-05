24-Stunden-Livestream-Festival

Bombendrohung im Landratsamt

Görlitz. Am 5. Mai ist eine Bombendrohung per E-Mail im Landratsamt Görlitz eingegangen. Nach Abstimmung mit der Polizei wurde nicht von einer konkreten Bedrohungslage ausgegangen. Vorsorglich durchsuchten Spürhunde der Polizei im Laufe des Nachmittages das Gebäude an der Bahnhofstraße in Görlitz. Im Ergebnis konnten keine verdächtigen Gegenstände oder Sprengsätze festgestellt werden. „Der Dienstbetrieb der Landkreisverwaltung wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt und konnte wie gewohnt stattfinden", teilt das Landratsamt mit.