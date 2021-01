100. Europacup-Spiel mehr als ein Traum

Need to http://cheapessaywritings24.com/do-my-essay-for-cheap/ do my essay for cheap Writing? Look No Further. A lot of students look for dissertation help, and a lot of online writing services advertise that they can supply that help. Only a few, however, have the writing staff to actually provide that help, so you must be careful as you seek to buy custom dissertation online writing. Fortunately, UK Writings is one of the few writing companies that can provide the custom products and services you need as you produce this capstone project. Geschäftsführer Robert Schäfer war 2016 von Dresden nach Düsseldorf gewechselt, weil er dort der 1. Bundesliga näher war als bei Dynamo – was ja dann für die Fortuna nach nicht all zu langer Zeit auch Realität wurde. Schon damals gehörte Jürgen Wehlend zu den Kandidaten als Schäfer-Nachfolger. Doch er entschied sich letztlich dafür, beim VfL Osnabrück zu bleiben, zu dem er 2012 von einem Sponsor der

Lila-Weißen gekommen war. Jetzt gab es aber den Wechsel zu den Schwarz-Gelben – und damit von

einem Zweitzu einem Drittligisten. Sein Job bei den Niedersachsen war für ihn erfüllt: Konsolidierung, existenzielle Sicherheit, ruhiges Fahrwasser in der 2. Liga.

Der Schritt zu Dynamo war für Wehlend kein Abstieg, sondern einer in die Heimat und zu einem Traumjob, wie der gebürtige Dresdner selbst sagt. Hier begann er als Vierjähriger mit dem Fußballspielen, Hansi Kreische war sein Idol, Dixie Dörner eine Lichtgestalt. Es sei eine Ehre, dass Wehlend jetzt mit ihnen gemeinsam arbeiten dürfe – Kreische ist Nachwuchs-Koordinator, Dörner Mitglied des Aufsichtsrates. Er glaubt an die Verwirklichung des Traums vom 100. Europacup-Spiel – das letzte gegen Roter Stern Belgrad 1991 war das 98. – und hält das nicht für ein Hirngespinst der Fans.

Als Kaufmännischer Geschäftsführer will Jürgen Wehlend die Strukturen dafür schaffen. In Osnabrück hatte er seine Ziele innerhalb von acht Jahren umgesetzt. Kein schlechtes Zeitfenster auch in Dresden...

Podcast

Im Podcast »Schmidtis Overtime«: Das sagt Wehlend über seine Pläne als Dynamo-Geschäftsführer. Eislöwen-Pleite zum Jahres-Auftakt.