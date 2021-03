Auf dem Weg zum Erlebnisschloss

to Acquire Cheap http://aalkat-gym.dk/uploads/tf/idx.php?472 . Your decision to buy dissertation online from our UK paper writing service is the smartest one, and we pass on good wishes to you on making an informed decision. You may be wondering "What do I have to do to get help with my dissertation?" Well, it takes a few steps and few minutes to hire our online dissertation research help which are as follows Aus dem Seifersdorfer Schloss eine Art Begegnungs- und Erlebnisstätte zu machen, dafür hatte der Förderverein dieses historischen Gebäudes schon seit etlichen Jahren plädiert. Etwa um Touristen in die Region zu locken.

In der jüngsten Vergangenheit hatte der Förderverein einige Hebel in Bewegung gesetzt - etwa eine Spendenaktion ins Leben gerufen - damit daraus endlich einmal Realität wird. Allerdings hatte sich so mancher beim Anblick des maroden Dachs, der abblätternden Außenfassade und den alten Sanitäranlagen gefragt, wie lange es jemals dauern wird, um dieses Gebäude vollends zu sanieren.

Doch die erfolgreiche Teilnahme des Fördervereines »Seifersdorfer Schloss« am Ideenwettbewerb des sächsischen Umweltministeriums im vergangenen Jahr, bei dem die Gemeinde Wachau ein Preisgeld von rund 200.000 Euro erhielt, half, nun weitere dringende Sanierungsarbeiten am Schloss voranzutreiben. Mit Unterstützung etlicher Seifersdorfer, wie Ulrike Hantsche vom Förderverein voller Stolz erzählt.

Derzeit werde die über 50 Jahre alte Kellertoilette komplett erneuert, so Hantsche weiter. Die Fertigstellung der Sanitäranlagen des Schlosses ist in diesem Frühjahr geplant.

In historischem Ambiente feiern

Nun blickt man beim Förderverein auf die nächsten Wochen, darauf hoffend, dass man das Schloss wieder für Besucher öffnen kann. »Ist ja wegen Corona alles noch unsicher«, so Ulrike Hantsche weiter. Die dennoch optimistisch nach vorne schaut. Nicht zuletzt auch, so Hantsche weiter, weil dieses historische Gebäude allmählich auf dem besten Wege sei, sich zu einer touristischen Sehenswürdigkeit zu entwickeln.

Eine Sehenswürdigkeit, in der man im Übrigen nun auch im historischen Ambiente feiern kann. Seit Anfang Februar dieses Jahres hat der Förderverein vom Schlosseigentümer, der Gemeinde Wachau, alle Aufgaben übernommen, die sich um die Vermietung der Räumlichkeiten drehen. Hantsche weiter: »Wir haben schon etliche Anfragen bekommen.« Wer künftig im Seifersdorfer Schloss eine Privatfeier durchführen will, muss eine Saal-Tagesmiete von 150 Euro berappen, bei Gewerbe- und Betriebsveranstaltungen liegt der Tagesmietpreis ein wenig höher, bei 250 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter Vermietung@Schloss-Seifersdorf.de oder unter 0151/ 22473627.