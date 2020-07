LSV Neustadt- FC Energie Cottbus 1:10 (0:5)

Das Spiel am Mittwochabend gegen den Regionalligavertreter FC Energie Cottbus fand mitten in der Woche statt und nicht alle Kader konnten berufsbedingt anwesend sein. Das allein aber war nicht der Grund der Niederlage. FC Energie Cottbus war in den gesamten 90 Minuten dominant. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Cottbuser 80 % Ballbesitz und waren auch bemüht ständig nach vorn zu spielen. Die Gäste aus Cottbus gingen also verdient mit 0:5 in die Pause. Felix Brügmann war mir drei Toren der erfolgreichste Torschütze im Spiel. In der 30. Minute erlitt der Cottbuser Tobias Eisenhut eine schlimme Verletzung am Innenband. Alle Beteiligten wünschen dem Verletzten gute Besserung und baldige Genesung.

Nach der Pause hate der Cottbuser Trainer Sebastian Abt gewechselt. Mit dieser Aufstellung in der 2. Halbzeit konnte Cottbus nicht mehr ganz so elanvoll auftreten. Nach dem 0:7 gab es dann in der 60. Minute den Ehrentreffer der Neustädter als Sebastian Tews mit dem 1:6 den Ball einlochte. Anschliep0ßend verlegten sich die Cottbuser nur noch aufs Kontern und beendeten dann auch verdient mit 1:10 siegriech die Begegnung.

„Das Testspiel gegen den Regionalligisten kam für uns deutlich zu zeitig, dass wir ja nach 5 Tagen Vorbereitung erst am Anfang der Vorbereitung stehen. Wir haben ja viele Neuzugänge in der Mannschaft die sich erst richtig finden müssen. Besonders in der ersten Halbzeit waren wir viel zu ängstlich und konnten auch nicht, dass was wir wollten rüberbringen. Cottbus bestrafte jeden Fehler eiskalt und zeigte uns auf woran wir noch arbeiten müssen. Für die Mannschaft war die Begegnung mit dem FC Energie Cottbus ein Riesenevent, besonders für unsere jungen Spieler die Erfahrung sammeln konnten. Wir wissen das Ergebnis einzuordnen und werden konzentriert weiterarbeiten“, so der Neustädter Trainer Enrico Kuntke.

„Bei den Neustädtern hat jeder versucht sein Bestes zu geben. Die Cottbuser waren taktisch und spielerisch einfach besser und der Klassenunterschied war deutlich zu sehen. Wir haben ja erst seit vorige Woche Training und Cottbus schon drei Wochen. Wir waren heute zwar nicht so erfolgreich, aber konnten auch sehen wo noch Defizite sind, wo wir einfach keine Chance hatten“, so Silvio Liebe.

„Man hat den Klassen- Unterschied gesehen. Wir als Mannschaft müssen uns erstmal finden, denn viele in der Mannschaft sind neu. So gab es auch viele Fehler wo wir dran arbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen war es ein guter Test heute. Die Spielfreude und Kampfgeist waren da, alles andere kommt mit der Zeit. Wir hatten erst am Freitag Trainingsauftakt und seitdem sechs Trainingseinheiten und zwei Spiele und das in 5 Tagen. Das liegt auch in den Knochen. Unser Fazit Mund abwischen und auf Kirschau vorbereiten“, so Martin Liebe.

Text: Werner Müller