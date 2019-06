SZO empfängt königliche Garde in Dresden

Es ist der 30. Juni 1999. Gebannt verfolgen die Musiker des Marsch- und Drillkontingentes des Spielmannszuges Oberlichtenau (SZO) die Darbietung der Königlichen Garde Norwegens beim Internationalen Deutschlandpokal im hessischen Alsfeld.

»Wow«-Effekt beim Deutschlandpokal

Sie sind schlichtweg begeistert und fasziniert von der Brillanz, der musikalischen Qualität und Ausstrahlung der norwegischen Formation. Ein Eindruck, der bis heute anhalten sollte. Der SZO, welcher sich zu der Zeit sowohl instrumental als auch musikalisch in der Umbruchphase vom klas-sischen Spielmannszug hin zu einer eher orchestral aufgebauten Formation befand, hatte in der Garde des Norwegischen Königs ein neues Vorbild gefunden, welches die Entwicklung des Vereins in den kommenden Jahren massiv und vor allem nachhaltig prägen sollte.

In der darauffolgenden Zeit ließen die Verantwortlichen des Vereins nahezu nichts unversucht, um mit der Königlichen Garde Kontakt aufzunehmen und einen gemeinsamen Austausch anzuregen. Aber wie es mit Idolen oft so ist, sie scheinen unerreichbar fern – so auch die Königliche Garde für den SZO. Und so blieb der Wunsch einer Zusammenarbeit ein unerfüllter Traum. Vorerst.

Es brauchte zwei Jahrzehnte Jahre, bis der Traum eines gemeinsamen Auftrittes endlich in Erfüllung gehen sollte. Normalerweise ist die Königliche Garde nahezu ausschließlich bei Anlässen des norwegischen Königshauses zu erleben, steht sie doch direkt in dessen Diensten.

Unterwegs im Namen des Königs

In ihrer langen Geschichte war sie bereits in unzähligen Ländern und Regionen im Namen des norwegischen Königs zu Gast. Bisher führten sie ihre Reisen aber noch nie nach Ostdeutschland. Am Sonntag, 30. Juni, ist es nun soweit: auf den Tag genau 20 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen werden die Königliche Garde Norwegens und der SZO gemeinsam auf der Bühne stehen.

In den eindrucksvollen Gemäuern der Dresdner Kreuzkirche geben die Musiker um 18 Uhr ein Festkonzert, welches schon jetzt verspricht, einzigartig zu werden. Das Konzert in Dresden wird der erste Auftritt der Garde in den neuen Bundesländern sein. »Die Königliche Garde hier bei uns begrüßen zu dürfen, ist eine absolut einmalige Chance. Wir haben lange darauf hingearbeitet, daher bedeutet es uns auch so unglaublich viel«, so SZO-Vorstand Lars Jenichen.

Hier gibt's die Tickets

Für das Konzert am 30. Juni, 18 Uhr, in der Kreuzkirche Dresden gibt es Eintrittskarten

per Mail unter tickets@szo-musik.de

Montag und Freitag, 17-19 Uhr, in den SZO-Vereinsräumen, Keulenbergstr. 6 in Oberlichtenau,

und beim WochenKurier in Dresden, Wettiner Platz 10.

Restkarten sind an der Abendkasse in der Kreuzkirche erhältlich.