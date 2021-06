Neue Pläne fürs Hermsdorfer Schloss

In Ottendorf-Okrilla möchte man das im Ortsteil Hermsdorf liegende Barockschloss künftig mit mehr Leben erfüllen. Diesen Eindruck bekam man bei einem Vortragsabend im Schlosspark. Dort präsentierten Gemeinderatsmitglied Mirko Thomas (CDU) und Architekt Torsten König zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel »Das grüne Schloss« ein geplantes Nutzungskonzept für das alte Herrschaftshaus.

So soll in dem historischen Schmuckstück aus dem 16. Jahrhundert ein Zentrum für nachhaltige Orts- und Regionalentwicklung eingerichtet werden. »Wir wollen hier ein aktives Kommunikationszentrum etablieren«, so Torsten König. Wichtig: Ottendorfs Einwohner sollen bei der Konzeption für das neue Nutzungskonzept mit einbezogen werden. Geplant ist auch die Gründung einer Orts- und Betreibergesellschaft, deren Aufgabe sein soll, über Vermietungen (etwa von Schlossräumlichkeiten) Gelder zu erwirtschaften. Da es in Sachsen »Burgen und Schlösser wie Sand am Meer gibt«, so Torsten König, müsse sich das Hermsdorfer Schloss von anderen historischen Gemäuern im Freistaat abheben. Daher der Wunsch, an diesem Ort ein Kommunikationszentrum zu etablieren.

Gemeinderat Mirko Thomas wies darauf hin, dass das bisherige Angebotsspektrum des Barockschlosses (Hochzeiten, Parkfeste, Lesungen etc.) erhalten bleiben soll. In den vergangenen Jahren hatten sich viele Ottendorfer die Einrichtung einer Gastronomie im Schloss gewünscht. Nun, ein Schlosscafé ist ebenfalls Bestandteil des Nutzungskonzeptes. Damit nicht genug: Auf dem Schlossparkareal soll eine zentrale Küche eingerichtet werden. Etwa, »um die Kindergärten zu versorgen«, so Mirko Thomas. Diese soll auch fürs Catering von Hochzeiten respektive für die Schloss-Gastronomie genutzt werden. Sogar Übernachtungsmöglichkeiten sind geplant. Jedoch nicht im Herrenhaus selbst. Vielmehr sollen in einem unweit vom Schloss stehenden Mehrfamilienhaus Apartments entstehen.

Über eine intensivere Nutzung des Gebäudes wird in Ottendorf-Okrilla schon seit vielen Jahren diskutiert. Als die Gemeinde vor zwei Jahren einen Ideenwettbewerb fürs Schloss ins Leben rief, war die Resonanz groß gewesen, hatten rund 200 Ottendorfer Vorschläge eingereicht.

Kulturelle Events sollen dort künftig ebenfalls zahlreiche Besucher anlocken. König wies darauf hin, dass man beispielsweise ein Recycling Art Festival veranstalten könne. »Wäre doch schön, wenn Künstler aus wiederverwendbaren Materialien Dinge fürs Schloss kreierten«, so der Ottendorfer Architekt. Dinge, die das Gebäude optisch aufwerteten. Werden alle im Nutzungskonzept vorgesehenen Projekte umgesetzt, werde sich das Hermsdorfer Schloss, so die Hoffnung der beiden Referenten, sicher zu einem »zentralen Ort der Gemeinschaft« entwickeln. Finanziert werden sollen die Pläne aus Mitteln des Strukturwandelfonds Lausitz. Da die Kommune Bauherr und Eigentümer sei, so Gemeinderatsmitglied Thomas, könne man mit einer 90-prozentigen Förderung rechnen. Mittel für eine Machbarkeitsstudie hat die Gemeinde jedenfalls schon beantragt.