Katrin Wettin bei "Das Supertalent 2018"

"Walter-Fritzsch-Turnier" in der BallsportArena

Dresden. Viele Jahre war es vergessen, doch jetzt kommt es endlich zurück! Das legendäre Ur-Krostitzer Oldiemasters „Walter-Fritzsch-Turnier" feiert am Freitag, 28. Dezember, ab 18 Uhr in der BallsportArena Dresden sein lang ersehntes Comeback. Das letztmalig im Jahr 2006 ausgetragene Kult-Turnier für Traditionsmannschaften verspricht dank teilnehmender Mannschaften, wie der SG Dynamo Dresden, dem 1. FC Magdeburg, dem 1. FC Union Berlin, dem 1. FC Nürnberg sowie einer sächsischen und tschechischen Auswahlmannschaft hochklassigen Hallenfußball und packende Duelle der Spitzenklasse. Die Fans dürfen sich an diesem Tag auf ein Fußballfest für die ganze Familie mit den Stars etlicher Spielerepochen, wie den Ex-Nationalspielern Bernd Schneider, Ingo Hertzsch und Dariusz Wosz, Champions-League-Sieger Michael Wiesinger, Vize-Europameister Pavel Kuka, Dynamo-Legende Hans-Jürgen „Dixie" Dörner oder Ulf Kirsten, den erfolgreichsten Torjäger der Fußball-Bundesliga in den 90er-Jahren, freuen. Tickets für das Ur-Krostitzer Oldiemasters „Walter-Fritzsch-Turnier" sind ab 14,50 Euro vor Ort in der BallsportARENA oder online unter www.etix.com erhältlich. Das Wichtigste in Kürze: Was? – Ur-Krostitzer Oldiemasters "Walter-Fritsch-Turnier" Wann? – Freitag, 28. Dezember, 18 bis 22 Uhr Wo? – BallsportArena Dresden, Weißeritzstr. 4, 01067 Dresden Welche Traditionsmannschaften nehmen teil? * SG Dynamo Dresden * 1. FC Magdeburg * 1. FC Union Berlin * 1. FC Nürnberg * sächsische Auswahlmannschaft * tschechische Auswahlmannschaft