Das ist der Handwerksbetrieb des Jahres

Seit 2012 zeichnet die Handwerkskammer Dresden Unternehmen mit dem »Zukunftspreis – Handwerksbetrieb des Jahres« aus, die sich durch intelligente Konzepte bei der Nachwuchssicherung, der Bindung von Fachkräften und dem innovativen Einsatz neuer Technologien hervortun. In diesem Jahr geht der Preis an das Heinz Lange Bauunternehmen in Ottendorf-Okrilla und Laußnitz.

Der Handwerksbetrieb, der 1987 von Maurermeister und Bauingenieur Heinz Lange zusammen mit seiner Frau in Medingen, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla, gegründet wurde, ist auf Baustellen in der Region und darüber hinaus anzutreffen. Die Erschließung von Wohngebieten gehört ebenso zum Portfolio der Medinger wie die Herstellung von innerstädtischen tiefen Baugruben, der Bau von Schmutzwasser-Bauwerken und tiefe Kanalbauarbeiten. In der Landeshauptstadt Dresden baute Lange beispielsweise am Rathenauplatz für die Stadtentwässerung das unterirdische Trenn- und Steuerbauwerk, an der Flügelwegbrücke halfen sie bei der Sanierung des größten Abwassertunnels Dresdens, der dort die Elbe unterquert.

Heute wird das Unternehmen von Janet Lange, der Tochter des Firmengründers, sowie im technischen Bereich von Andreas Reck geführt. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Fachkräftesicherung und -bindung. 18 Auszubildende sind derzeit bei Lange beschäftigt. Sie erlernen unter anderem die Berufe eines Baugeräteführers, Straßenbauers, Maurers, Beton- und Stahlbetonbauers oder eines Land- und Baumaschinenmechatronikers. Durch den verstärkten Fokus auf die Ausbildung ist die Gesamtmitarbeiterzahl des Unternehmens von 65 vor drei Jahren auf heute 90 angewachsen.

Neben dem Teamgedanken setzt das Bauunternehmen auch auf moderne Technik. Seit 2018 hält die digitale Maschinensteuerung in den Baugeräten der Firma Einzug: Nachdem die Baustelle vermessen und digital aufbereitet wurde, erkennt etwa der Baggerführer, wieviel er wo abtragen beziehungsweise auftragen muss – ganz ohne Papier. Für seine innovativen Ideen und Aktivitäten im Bereich der Fachkräftegewinnung und Fachkräftebindung sowie für den Einsatz moderner Technik gab es jetzt den »Zukunftspreis – Handwerksbetrieb des Jahres 2021«. Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden, hebt hervor: »Die Heinz Lange Bauunternehmen GmbH zeigt beispielhaft, mit welchem Engagement das regionale Handwerk um Auszubildende und Fachkräfte wirbt und mit welcher Freude es technische Innovationen voranbringt und einsetzt.«

Geschäftsführerin Janet Lange freut sich: »Wir sind total überrascht – aber natürlich auch stolz auf die Auszeichnung«, sagt sie nach der Preisverleihung. »Sicherlich hat dies auch etwas damit zu tun, dass wir unsere Arbeit und Arbeitserfolge gerne teilen – sei es durch Pressearbeit oder auch die Nutzung der sozialen Medien. Nur so bekommen wir die Sichtbarkeit, die wir benötigen, um Auszubildende zu gewinnen oder auch, um die besten Mitarbeiter in unser Unternehmen aufnehmen zu können. Und ganz speziell diesen besten Mitarbeitern möchten wir unseren Dank aussprechen, denn ohne sie hätten wir diese Auszeichnung nie bekommen«, so Janet Lange und Mit-Geschäftsführer Andreas Reck abschließend unisono.