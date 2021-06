Bereit für den Neustart

Impftermine in Großenhain

Großenhain. Die Priorisierungen für Impfwillige sind aufgehoben, aber Impftermine weiterhin rar. Die Stadtverwaltung Großenhain kann in Zusammenarbeit mit dem DRK und dem ASB einen weiteren Impftermin in Großenhain anbieten. Am Sonntag, 13. Juni, 9 bis 19 Uhr wird noch einmal ein mobiles Impfteam im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff, Am Marstall 1, vor Ort sein. Dieser Impftermin ist vor allem für Bürger gedacht, die an Werktagen keine Chance auf einen Impftermin haben oder diesen wahrnehmen können. Da zwei Impf-Teams parallel arbeiten, sind bis zu 380 Impfungen möglich. Geimpft wird das Präparat von Biontech/Pfizer. Telefonische Anmeldungen sind ab Montag, 7. Juni, 8 Uhr, im SkZ Alberttreff, unter 03522/502569 möglich. Die Terminvergabe erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Voraussetzung für die Impfung ist ein Mindestalter von 16 Jahren. Außerdem sollte man in den letzten drei Monaten nicht positiv getestet oder an Covid 19 erkrankt gewesen und natürlich, noch nicht geimpft sein. Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Wartezeiten kommen, deshalb bittet die Stadtverwaltung um Geduld und Verständnis bei den Anrufenden. Die Zweitimpfung vormerken. Diese erfolgt am Sonntag, 4. Juli, 9 bis 19 Uhr. Zum Impftermin sind mitzubringen: der Personalausweis, die KV-Karte oder Daten der privaten Krankenversicherung, Impfausweis, Einwilligungserklärung und Anamnese- und Aufklärungsbogen – dieser wird mit der Terminbestätigung nach der Anmeldung zugeschickt.