Tausend Kraniche fÃ¼r einen Hund

Sonntag wird euer Tag, wenn ihr an die frische Luft - und dabei etwas erleben wollt! Über 30 Stationen von Lauta über Hoywoy bis Lohsa laden am 6. Juni von 10 bis 18 Uhr zur 11. kulturellen Landpartie. Und mit dabei ist auch ein Mädels-Trio mit einem ganz besonderen Anliegen.

In Japan sagt man: Wer 1.000 Kraniche gefaltet hat, hat einen Wunsch frei. Und daran glauben drei Lausitzer Mädels ganz fest, denn sie haben einen besonderen Wunsch. Nicht für sich selbst, sondern für ihre Freundin Emely. Die hat es aufgrund einer seltenen Erkrankung nicht einfach. Um trotzdem ein halbwegs normales Leben führen zu können, braucht sie Hilfe. Vierbeinige Hilfe, namens Cosmo. Cosmo ist ein sogenannter Assistenzhund. Der Labrador soll für die 17-jährige Emely ein tierischer Freund, ein Türöffner, Bodyguard, Anziehhelfer und stummer Seelentröster sein.

Dafür wird der Hilfshund zurzeit noch ausgebildet, was sehr viel Geld kostet. Insgesamt muss Emely versuchen, ganze 30.000 Euro aufzubringen. Viel von der gewaltigen Summe hat sie schon gesammelt, ein Teil fehlt aber noch. Und hier kommen ihre Freundinnen Timea (13) und Fridamaj (15) ins Spiel. Zusammen haben sie in den letzten Wochen ganz fleißig und unermüdlich hunderte Kraniche aus echtem japanischen »Washi-Papier« gefaltet, die sie am Sonntag gern verkaufen möchten. Wer sich für diese tolle Idee begeistern kann: Das Mädels-Trio erwartet euch im Groß Särchener Steinkunst-Atelier »Wera« (direkt an der ersten Kreuzung, auf der rechten Seite, von HY aus kommend).

Mehr Infos und Fotos zu Emelys großen Wunsch ist unter www.wzhundezentrum.de zu finden. Wer jetzt seinen Sonntagsausflug planen möchte, findet alle Stationen im Internet unter www.kufa-hoyerswerda.de/11-kunstlandstrich.html