Â»Dieses kleine GlÃ¼ck fehltÂ«

Wie haben die Chormitglieder anfänglich auf die Corona-Pandemie reagiert?

Keiner hätte jemals damit gerechnet, dass es irgendwann verboten sein könnte zu singen und somit waren wir vor nun schon über einem Jahr fassungslos und traurig. Wir durften nicht proben und mussten demzufolge alle Konzerte und auch unser Probenlager 2020 absagen.

Im September/Oktober konnten wir wenigstens in kleinen Gruppen mit großen Abständen und unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes wenige Proben durchführen. Aber ohne Gesamtproben war das nicht wirklich sehr zielführend. Ende Oktober war dann auch das nicht mehr möglich. Bis heute ist nicht abzusehen, wann es realisierbar sein wird, wieder ganz normale Chorarbeit zu leisten. Uns allen fehlt ein Stückchen Normalität, denn viele von uns haben Jahrzehnte dieses schöne Hobby des Singens »gelebt«. Singen macht glücklich und wir merken, dass dieses kleine Glück uns fehlt!

Natürlich haben wir im Vorstand auch die Möglichkeit geprüft, online zu proben und uns nach langem Abwägen dagegen entschieden, denn dafür braucht es technische Voraussetzungen, die nicht jeder zur Verfügung hat.

Dennoch wurde versucht, untereinander Kontakt zu halten?

Ja, natürlich. Der Vorstand bespricht sich aller vier bis fünf Wochen online. Wir versuchen, regelmäßig motivierende Worte an alle über Mail oder Handy zu richten. Im Moment prüfen wir gerade die Möglichkeit eines kleinen Sommerfestes im Freien. Da ja inzwischen einige Geimpfte und Genesene nicht »mitzählen«, wird das sicher unter Beachtung aller Regeln möglich sein. Alle freuen sich auf diesen kleinen Höhepunkt des Wiedersehens.

Das private Singen zu Hause oder im Garten war nicht verboten. Habt ihr trotzdem (allein) geübt?

Ja, auch das. Beim Putzen, beim Autofahren, unter der Dusche und wahrscheinlich hauptsächlich zu Weihnachten wurde gesungen. Doch das ist kein Trost, denn in der Gemeinschaft macht es einfach mehr Spaß.

Was passiert eigentlich, wenn man als Chorsänger seine Stimme nicht trainiert?

Wenn die Stimmbänder nicht regelmäßig trainiert werden, kommen sie, ähnlich wie beim Sportler, »aus

der Übung« und es wird sehr viel Zeit brauchen, ehe jeder einzelne Sänger wieder fit sein wird und der

Chor seine gewohnte Qualität erreichen kann. Das ist unsere größte Sorge. Der Chorleiter des Kreuzchores Dresden sagte vor Wochen, dass es mindestens ein halbes Jahr nach Einsetzen der Proben dauern wird, bevor sein Chor die alte Qualität erreichen kann. Tja, und das sind ja Profis! Wie lange wird es also bei uns dauern?

Aber im Prinzip ist es ganz egal, wir wären froh, überhaupt wieder singen zu dürfen. Es wäre toll, wenn

wir dann im April 2022 unser zweimal verschobenes Lionskonzert in der Johanneskirche Hoyerswerda

nachholen könnten. Außerdem haben wir Sorge, dass der eine oder andere so aus der Übung ist, dass er sich gar nicht richtig zutraut, wieder zu singen und sich im schlimmsten Fall abmeldet. Das wäre sehr schade.

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Wir hoffen sehr, spätestens im September wieder in die Probenarbeit einsteigen zu können. Nachdem wir letztes Jahr im Oktober unser traditionelles Chorlager in der Windmühle Seifhennersdorf coronabedingt nicht durchführen durften, hoffen wir inständig, es dieses Jahr erleben zu dürfen. Vielleicht gelingt es uns da, die Stimmen wieder auf Vordermann zu bringen und uns auf die Frühlingsaison 2022 vorzubereiten. Ein Weihnachtskonzert können wir allerdings nicht versprechen, denn nach über einem Jahr Probenpause ist dies nicht sehr realistisch.