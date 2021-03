Verborgenes entdecken

Die Vereinten Nationen rufen alljährlich UK check. Using an online essay writing services frees up your time for study and exam revision. We understand that you are busy and need an extra pair of hands to stop you from falling behind on your course work. We have taken the stress away from thousands of students around Great Britain by helping them to meet their am 22. März zum Weltwassertag auf, um auf den ökologischen, sozialen sowie kulturellen Wert von Wasser aufmerksam zu machen. Der Tag des Wassers 2021 steht demzufolge auch unter dem Motto »Wert des Wassers«.



In den vergangenen Jahren öffnete zu diesem besonderen Ereignis der Kamenzer Geschichtsverein e.V. in Zusammenarbeit mit der ewag kamenz den Hydraulischen Widder am Lückersdorfer Weg. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie gegenwärtig nicht möglich ist, hat sich die ewag kamenz für den immer auf den 22. März fallenden Tag des Wassers etwas anderes einfallen lassen.



One of the best ways to ease the obtaining of a degree is to Fraction Number Lines For Homework Help online from a reliable academic writing service. Order other types of papers and buy thesis online from your personal team of experts that is ready to help you with your most complex assignments. So soll zum ersten Mal ein virtueller Rundgang durch das DDR-Pumpenhäuschen Lückersdorf »An den Wiesen« führen. Durch die Bemühungen des Kamenzer Geschichtsvereins konnte das Pumpwerk im Jahr 2006 vor dem Abriss bewahrt werden und wurde unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten renoviert und neu gestaltet. Heute wird das Pumpwerk als Ausstellungsraum genutzt, wo beispielsweise hölzerne Wasserleitungen, historische Wasserzähler und altes Werkzeuge zu sehen sind. Es wird also interessant am Tag des Wassers und es gibt Einblicke, die bis zum jetzigen Zeitpunkt der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung standen.



Interessierte finden unter www.ewagkamenz.de den virtuellen Rundgang in der historischen und nicht zugänglichen Station der Wasserversorgung in der Stadt Kamenz an.



Als kleiner Tipp, das Pumpwerk ist die Station 10 des Wanderweges Wassers in der Lessingstadt. Zu Ostern hat sich der Kamenzer Geschichtsverein e.V. mit der ewag kamenz hierzu auch eine Kleinigkeit ausgedacht. Mehr dazu lesen Sie im nächsten WochenKurier.



Link zum Video: https://kurzelinks.de/pumpenhaus