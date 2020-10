Fleißige Wichtel gesucht

Brände in Coswig: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag, 13. Oktober, zündeten Unbekannte in Coswig zwei Mülltonnen an der Lindenauer Straße und an der Straße Am Ringpark an. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Seit den Sommermonaten kam es in dem Neubaugebiet zu insgesamt 15 ähnlichen Bränden. Unter anderen brannte am 23. September an der Lößnitzstraße ein Mülltonnenabstellplatz. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Deshalb werden jetzt öffentlich Zeugen gesucht, die die Ermittlungen weiterbringen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter Telefo n0351/483 22 33 entgegen.

