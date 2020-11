Wohnraum fÃ¼r FledermÃ¤use

Görlitzer Handel startet Weihnachtskampagne

Our online service will help any student to http://thangtienthanglong.edu.vn/?writing-a-reaction-paper within the deadline! We are working with native USA and UK speakers to create and edit your academic papers. You can ask us for a revision, and we will proofread your paper to make it flawless. If you want to order an urgent paper, we can submit it within four hours. Choose our support, pay for your paper online, and save your time! Görlitz. Durch Corona sind die Umsätze im Einzelhandel gesunken. Görlitzer Händler wollen mit einer Kampagne gegensteuern. Der verkaufsoffene Sonntag, eigentlich am 6. Dezember geplant, findet nicht statt. Es hätte den Görlitzer Händlern vielleicht das gebracht, was sie zuletzt immer seltener hatten: guten Umsatz. „Die Umsätze im Einzelhandel sind in den letzten Tagen…