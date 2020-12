Wenn Helfer selbst Hilfe brauchen

Elements Of An Essay for Me? You Ask as You Have Lack of Time and Your Instructor is very Strict! No Matter What Deadline and Topic You Have, We Christina Koch fragt sich, was in den Köpfen einiger Leute vor sich geht. »Man schmeißt uns die Tiere nachts wieder mehrfach über den Zaun, stellt Transportboxen mit zwei erwachsenen Katzen vor einer Gartenanlage im 1000-Mann-Lager ab, die durch Zufall entdeckt worden sind. Das ist unverständlich. Das macht man doch nicht«, meint die Leiterin des Katzentierheims im Industriegelände. In ihrer Stimme schwingt Fassungslosigkeit mit. Dass Katzen aus Haushalten abgegeben werden, gehöre mittlerweile schon zur Tagesordnung.



Die Gründe dafür seien sehr unterschiedlich. Oftmals stelle sich aber die Frage, ob sie der Wahrheit entsprechen. Was Christina Koch auch vielfach beobachtet: Die unüberlegten Anschaffungen von Katzen. Des Weiteren zähle der Fakt, dass viele ältere Leute versterben und deren Katzen im Heim landen, dass derzeitig auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr zum zweiten Mal geschlossen ist.



»Wir machen allerdings auch Ausnahmen zu Vermittlungen, denn wir sind sehr voll. Natürlich nur unter strengen Bedingungen und Verhaltensregeln«, erklärte die Heimleiterin, bevor es zum harten Lockdown Mitte Dezember kam.



Kürzlich zählte das Heim bis zu 220 Tiere. Das bedeutet auch steigende Kosten. So werden vor allem Nassfutter (bitte ohne Fisch!), Küchenrollen, Reinigungsmittel, Waschpulver und Weichspüler dringend gebraucht. Nicht zu vergessen die Begleichung der vielen Tierarztrechnungen, weil die meisten Katzen verwahrlost und krank ins Tierheim kommen. Das Team um Christina Koch freut sich deshalb sehr über Spenden. Allerdings sei seit der Corona-Pandemie eine deutliche Zurückhaltung der Spendenbereitschaft zu spüren.



Das 25-jährige Bestehen des Katzentierheimes hätte im März stattgefunden. Es wurde abgesagt. »Aber wir haben bereits über zwei Jahrzehnte, oft unter schwersten Bedingungen und vielen Sorgen und Nöten, diese schweren Zeiten auch überstanden. So konnten unzählige Katzen und auch Kleintiere gerettet und in liebevolle Hände vermittelt werden. Großer Dank gilt hierbei auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich sehr engagiert zeigen und ohne deren Hilfe das Tierheim nicht überleben könnte. Ist schon eine Leistung, zumal wir seitens der Stadt keinerlei Unterstützung mehr erhalten«, erklärt Christina Koch die sich derzeit umso mehr auch über Spenden freut.

Erst kürzlich erhielt das Tierheim von Kaufland eine Spendensumme in Höhe von 811,74 Euro. Auf Initiative des Supermarktes konnten Kunden Leergut-Bons für soziale Zwecke spenden. Auch ein anonymer Spender erwies sich als sehr spendabel. »Wir bedanken uns bei allen Menschen in ganz Deutschland, die uns auch im Jahr 2020 tatkräftig unterstützten«, so Christina Koch, die beispielgebend Familie Förster aus Wilsdruff nennt, die vor wenigen Tagen wieder Halt in Hoyerswerda machten, um gesammelte Zuwendungen vom »Fressnapf-Markt« aus Freital zu bringen.

»Bitte setzen Sie Ihre Katzen nicht aus!«

Christina Koch hat noch eine Botschaft: »Bitte setzen Sie Ihre Katzen nicht aus. Und ganz feige ist es, sie in der Nacht über den Tierheimzaun zu entsorgen. Sie wissen gar nicht, was sie ihren Tieren damit antun.« Erst in letzter Zeit seien wieder sehr bedauerliche Fälle zu beobachten gewesen. Da blute einem das Herz, so die Katzenliebhaberin. Es mache sehr viel Mühe, diese Tiere wieder aufzupäppeln und ihnen wieder Lebensfreude zu geben. Der schlimmste Fall sei vor kurzem ein roter Kater aus Nardt gewesen. Fast ein Jahr sei er, Berichten zufolge, im Dorf unterwegs gewesen. Eine 90-jährige Frau fasste sich ein Herz und half dem Tier. »Sie rief uns an und wir holten ihn ab. Was dieses Tier ein Jahr lang durchmachen musste, kann man nicht in Worte fassen. Wir bedanken uns bei dieser alten Dame, die so entschlossen handelte. Dieser Kater hat es jetzt gut, er dankt es uns jeden Tag und irgendwann ist er auch wieder ganz gesund«, zeigt sich Christina Koch optimistisch.