WeihnachtsmÃ¤rchen einmal anders

So wird die Tradition des Weihnachtsmärchens fortgesetzt und das gleich drei Mal. Groß und Klein können es sich im Wohnzimmer gemütlich machen und bei einer Tasse Kakao sowie ein paar Plätzchen drei verschiedene Aufführungen online genießen.



Gezeigt werden unter www.lausitzhalle.de die aufbereiteten Mitschnitte von den letzten Aufführungen des Kufa-Ensembles. Aus drei bis fünf Kameraperspektiven wurden die Vorstellungen gefilmt, die nie zur Ausstrahlung vorgesehen waren. Jetzt war man aber umso glücklicher, darauf zurückgreifen zu können.



Ab dem 22. Dezember können Sie kostenfrei die Online-Märchenaufführungen genießen. Gezeigt werden am 22. Dezember »Das tapfere Schneiderlein«, am 23. Dezember »König Drosselbart« und am 24. Dezember »Frau Holle«. Zu jeder beliebigen Uhrzeit kann der Märchenzauber daheim über den Bildschirm flimmern.



Unterstützung, um das Ganze umsetzen zu können, fand die Lausitzhalle hier bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, bei der Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda, bei den Lebensräumen Hoyerswerda eG bei der Yados GmbH sowie beim Deutschen Theaterverlag.

Über ein Dankeschön in Form einer kleinen Spende würde sich die Lausitzhalle freuen. Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Projekt der Stadt Hoyerswerda zu Gute. Ebenfalls unter www.lausitzhalle.de finden sich dazu nähere Informationen.