Umzug und Erweiterung

Die HOY-REHA GmbH baut die Praxisräume im Erdgeschoss um. Ein Konferenzraum und drei Büros sind geplant. Zudem wird die benachbarte Cafeteria erweitert und erhält eine Terrasse. HOY-REHA-Geschäftsführer Christian Kühne:

»Der komplette Verwaltungsbereich befindet sich zukünftig im Erdgeschoss. Dadurch schaffen wir im Obergeschoss Platz und werden unter anderem unsere physikalische Therapie vergrößern.«

Die Zusammenarbeit zwischen HOY-REHA und Praxis Jesche soll sich durch den Umzug nicht ändern. »Natürlich sitzen wir zukünftig nicht mehr Tür an Tür«, sagt Paul Jesche. »Aber der Kontakt durch gemeinsame Patienten, Fortbildungen oder privat bleibt bestehen.«