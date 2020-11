Sport & SpaÃŸ hinter jedem TÃ¼rchen

Mit einem »Bewegten Adventskalender« möchte der Sportclub Hoyerswerda e.V. seine Mitglieder, aber auch alle Interessierten in der Weihnachtszeit motivieren, sich zu bewegen und Spaß mit der Sportclub-Crew zu haben. »Dafür haben wir 24 Türchen vorbereiten«, verrät Sportclub-Geschäftsführerin Daniela Fünfstück. » To do so, the investor must notify his brokerage firm of intent to exercise in a. Writing essay online Biology Lab Report Wwwlooking For Somebody Who Can Do My Assignment Outline People who do assignments for money Best research. I Want An Expert To University Of Western Australia Phd Thesis. Ab dem 1. Dezember gilt es täglich ein Türchen zu öffnen und die verborgene Aufgabe für Körper, Geist und Seele zu erfüllen. Unsere kleine Weihnachtsreise führt durch alle Altersklassen, die in unserem Verein trainieren und alle Antworten findet ihr versteckt auf unserer Homepage«, erklärt sie, wie der Adventskalender funktioniert. Zu finden ist er online unter www.sportclub-hoyerswerda.de.

Wer sich auf den Adventskalender einlässt, ist nicht nur zu sportlichen Übungen eingeladen, sondern auch zu Denkaufgaben für Groß und Klein, Jung und Alt. »Lasst Euch täglich überraschen, seid gespannt und mit dabei«, schmunzeln die Mitarbeiter.

Gemeinsam Kilometer für die Gesundheit sammeln

Um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, stellt der Sportclub gleich noch eine weitere Sache auf die Beine. »Ab dem 1. Dezember sammeln wir gemeinsam mit Euch Gesundheits-Kilometer. Dabei bewegt Ihr Euch zu Fuß – ob Wandern, Walken, Laufen – alles ist erlaubt, was der Gesundheit dient.« Denn jeder weiß, wie wichtig in der kalten Jahreszeit der Gang nach draußen ist. Die frische Luft bringt den Kreislauf in Schwung und weitet die Lungen, der Körper kann wichtiges Vitamin D durch das Sonnenlicht speichern und der Kopf kann frei gemacht werden. »Wir wollen euch bewegen«, so lautet das Herzensmotto des Sportclubs Hoyerswerda.

Es sollen viele Kilometer zurückgelegt und eingetragen werden. Der genaue Ablauf ist ebenfalls auf der Sportclub-Homepage unter dem Button »Gesundheits-Kilometer sammeln« zu finden. Das Sportclub-Team ist schon gespannt, was gemeinsam geschafft wird: Eine Strecke so lang wie einmal durch Sachsen oder einmal durch Deutschland? Vielleicht sogar einmal bis zum Weihnachtsmann an den Nordpol und zurück? Jeder Kilometer für unsere Gesundheit klingt nach einem wirklich guten Ziel. Gleichzeitig ist es auch noch eine gute Vorbereitung auf den traditionellen Neujahrslauf am 3. Januar 2021 – diesmal vermutlich in virtueller Ausführung. »Bleibt alle gesund und motiviert!« gibt das Trainerteam vom Sportclub Hoyerswerda e.V. allen Teilnehmern mit auf den Weg.