Es flimmert an der KrabatmÃ¼hle

Seit gestern ist es wieder soweit. Im Hof der Krabatmühle Schwarzkollm steht eine Leinwand und Filmbegeisterte stürmen durchs Tor. Die Filmnächte in der Krabatmühle haben begonnen. Bis zum 29. August verwandelt sich der Innenhof erneut zum schönsten Open-Air-Kinoschauplatz der Oberlausitz.

An 32 Veranstaltungstagen werden Klassiker, Neuerscheinungen und Hollywood-Streifen gezeigt. Ganz neu wird es in diesem Jahr ein Familienkino geben. An acht Terminen sind Filme für die ganze Familie, darunter »König der Löwen«, kostenlos zu sehen. Doch es gibt noch mehr Premieren in diesem Jahr.

Zum ersten Mal gibt es bei den Filmnächten Schwarzkollm Live-Musik zu hören. Liedermacherin Sarah Lesch (20. August) und »Die Seilschaft« (22. August) treten im Hof der Krabatmühle auf.

Zur ersten Pressekonferenz vor der offiziellen Eröffnung waren neben Hoyerswerdas Bürgermeister Mirko Pink auch der neue Schirmherr der Filmnächte Schwarzkollm, René Kindermann, anwesend. Für den MDR-Fernsehmoderator ist es wichtig, sich dort zu engagieren, wo seine Wurzeln sind. »Wir müssen zeigen, was hier passiert, um auch außerhalb der Region bekannt zu werden. Die Filmnächte sind dafür ein super Beispiel«, so der gebürtige Bautzener.

Wie schon im letzten Jahr starten die Filmnächte, durch die Absage der Krabat-Festspiele, bereits im Juli. »Auf der einen Seite ist es traurig, dass die Krabat-Festspiele nicht stattfinden«, so Tobis Zschieschick, Geschäftsführer der Krabatmühle. »Trotzdem freuen wir uns, dass es mit den Filmnächten funktioniert hat.«

Tickets und das vollständige Programm gibt es online unter www.schwarzkollm.filmnaechte.de