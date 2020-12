Die Krise als Chance sehen

We will not do that under any circumstances. Instead, when a client comes to us, and asks us Dissertation Paper On Media cheap?, we make sure that the Was bedeutet Corona für Sie beruflich?



Denny Ludwig: Viele finanzielle Einbußen. Die Auftritte von Bands und Künstlern sind stark reduziert oder gänzlich ausgefallen und das heißt auch für uns als Veranstaltungsbranche, dass wir mit den Konsequenzen leben müssen. Die Einnahmen haben sich damit bis auf ein Minimum reduziert, die Kosten für die Miete unseres Lagers bleiben aber. Das Geschäft stagniert also.



Ihre Karriere-Planung sah Anfang des Jahres noch ganz anders aus.

Stimmt. Eigentlich wollte ich aus dem Nebengewerbe, das ich im Januar 2016 gründete, einen Hauptberuf machen. Ich habe jährlich bis zu 30 Aufträge entgegengenommen. Mein Anspruch ist es dabei, Kundenwünsche individuell aus technischer Sicht im Ton- und Lichtbereich professionell zu begleiten und umzusetzen. Dazu gehören beispielsweise Dorffeste in Zeißig, Hochzeiten, Geburtstage, Events und die jährliche Silvesterparty in Zeißig dazu. Zudem unterstützen wir Bands bei ihren Auftritten und auch mit dem Hoyerswerdaer Karnevalsverein haben wir schon zusammengearbeitet.



Wie viele Mitarbeiter haben Sie derzeit?

Momentan beschäftige ich sieben Mitarbeiter auf geringfügiger Basis. Auch für sie ist das aktuelle Geschehen eine schwere Zeit. Einige haben durch die Arbeit wieder mehr soziale Kontakte knüpfen können, fühlten sich gebraucht, hatten eine sinnvolle Aufgabe und haben wieder mehr Lebensmut bekommen. Mit der momentanen Situation der Entsozialisierung muss man erst mal umgehen können.



Besondere Zeiten erfordern besondere Entscheidungen. Haben Sie einen Plan B?