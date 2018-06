10. Kindertriathlon in Bischheim

Bischheim. Der Junior Triathlon-Cup machte auf seiner zweiten Station halt im Bischheimer Freibadgelände. Der OSSV Kamenz e.V. organisierte die 10. Austragung des Bischheimer Kindertriathlons. Petrus war an diesem Wochenende leider kein Freund des Triathlonsports und sorgte mit Temperaturen von etwas mehr als 10 Grad, Wind und Nieselregen für etwas Aufregung unter den Organisatoren um Giso Müller. Die Wettkampfregeln sind in diesem Fall eindeutig. Aus dem geplanten Triathlon musste am Morgen innerhalb einer Stunde ein Duathlon organisiert werden.Insgesamt 59 Kinder und Jugendliche stellten sich der Herausforderung und den Witterungsbedingungen in den einzelnen Altersklassen. In diesem Jahr wurden die Wettkampfstrecken erweitert und die Jugend B zusätzlich ins Wettkampfprogramm aufgenommen. Die Schüler A/B/C und Jugend B mussten für die Radstrecke das Freibadgelände verlassen und spulten das Radfahren auf einer Wendepunktstrecke ab. Der Radrundkurs erwies sich vor allem für die jüngeren Altersklassen als selektiv, der den Mädchen und Jungen alles abverlangte. Die Entscheidung fiel in allen Wettkämpfen auf der Laufstrecke im Freibadgelände. Die kleinsten Starter der Jahrgänge 2011/12 (Schüler D) absolvierten ihren Wettkampf komplett im Gelände des Bades und dem angrenzenden Sportplatz. So standen die Kleinsten den größeren Kindern in nichts nach und kämpften leidenschaftlich um ihre Platzierungen. Den traditionellen Abschluss der Veranstaltung bildeten die Familienstaffeln, in denen die Kinder und ihre Eltern gemeinsam einen Triathlon bestritten. Torsten Pfuhl, Präsident des Kreissportbundes Bautzen, ließ es sich nehmen, die Führungstrikots in der Triathlon Juniorcupwertung im Rahmen der Siegerehrung persönlich zu übergeben. Der OSSV Kamenz e.V. bedankt sich bei den Sportlern und Sportlerinnen für die spannenden Wettkämpfe, der Gemeinde Haselbachtal für die Unterstützung, den vielen freiwilligen Helfern und weiteren Unterstützern des Kindertriathlons in Bischheim.Die neuen Führenden in der Junior Triathlon Cup 2018 Wertung:- Jugend B weiblich: Louisa Schüppers, Grün Weiß Pirna- Jugend B männlich: Oskar Stehr, Bautzener LV 'Rot-Weiss 90'- Schüler A weiblich: Clara Sophie Nitschmann, Triathlonverein Dresden- Schüler A männlich: Felix Scholdei, Schwimmsportverein Kirschau- Schüler B weiblich: Anastasia Göbel, Triathlonverein Dresden- Schüler B männlich: Adam Bozenhard, Triathlonverein Dresden- Schüler C weiblich: Rika Bozenhard, Triathlonverein Dresden- Schüler C männlich: Jarek Schade, OSLV BautzenDie nächsten Wettkämpfe im Rahmen des Junior-Triathloncups des Kreissportbund Bautzen sind: 26.08.2018 - 30. Sparkassen Knappenman, Sportbund Lausitzer Seenland– Hoyerswerda e.V.30.09.2018 - 5. Bautzener Crossduathlon, BLV „Rot-Weiß 90" e.V.

