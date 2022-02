Wenn nicht so, dann anders!

Der besorgte Anruf einen Tätzschwitzers macht uns auf die Lage im Dorf aufmerksam: »Wir sind hier wirklich der letzte Zipfel von Sachsen und müssen uns um fast alles selber kümmern. Selbst die Schneepflüge machen im Winter vor unserem Ortseingang kehrt.«

Gut, in diesem Winter ist das Schneeproblem zu vernachlässigen. Wenn es jedoch um die Tradition »Zampern« geht, hört bei den Tätzschwitzern der Spaß auf. »Der hiesige Kindergarten hat Jahr für Jahr beim Zampern eine höhere dreistellige Summe eingenommen, die im Kitabetrieb dringend benötigt wird«, erzählt Daniel H. aus Tätzschwitz weiter. Doch seit Corona herrscht Ebbe in der Zamper-Kasse. Wie wird der Verlust kompensiert und vor allem: »Wofür braucht ihr eigentlich das Zamper-Geld?«

Custom Grant Free Business Plan Template For Word. Writing a custom grant proposal requires the input of a professional expert who will dedicate their efforts to the Beschwerde führt zur rettenden Idee

Das fragen wir Bianca Kunze, die stellvertretende Leiterin der Tätzschwitzer Kita Gänseblümchen. »Von dem Geld kaufen wir vor allem Bastelmaterial. Aber auch Kinderfrühstück, wenn wir Feierlichkeiten haben.«

Die Gemeinde gibt für derlei Zwecke zwar einen gewissen Grundbetrag, doch das reicht nicht wirklich aus, erfahren wir. Bis Corona das Zampern unmöglich machte, konnte man mit dem Zamper-Geld gut wirtschaften. Also was tun? Die Kids wollten schließlich nicht auf ihre Bastelutensilien verzichten. Die rettende Idee kam durch eine Beschwerde der Tätzschwitzer bei der Kita.

Das Motto »Geben und nehmen«: Die Tätzschwitzer wollten die Kinder weiter im Dorfbild sehen. Und weil Zampern nicht möglich ist, organisierten sie kurzerhand eine Schnitzeljagd. Die über 30 Kita-Kids zogen kostümiert und singend mit ihren Erzieherinnen durch den Ort, immer den bunten Wegweisern nach, die die Tätzschwitzer Bürger ihnen gebastelt haben. An mehreren Höfen machten sie Halt, um Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel Eierpappentürme zu bauen. Nach erfolgreicher Ausführung erhielten sie zur Belohnung ein Puzzleteil. Zurück in der Kita ließ sich mit dem zusammengesetzten Puzzleteilen eine Schatztruhe finden, in der leckeres Naschwerk versteckt war.

Und weil die Tätzschwitzer ihren Wunsch erfüllt bekamen und trotz Corona die Kids beim bunten Umzug durch das Dorf zu sehen bekamen, darf sich die Kita nun über die ersten Spenden freuen, die die Tätzschwitzer ihnen zum Dank bereits zukommen ließen. »Wir sind auch weiterhin für jede Spende dankbar, auch weil wir ein größeres Projekt vorhaben«, so Bianca Kunze. Denn nach über 20 Jahren soll der Kita-Spielplatz erneuert werden.

Do you want to Black Elk Speaks Essay Help of guaranteed quality? Are you looking for an opportunity to purchase an original paper for an affordable price? Then How To Write Graduate Admission Essay umi. Can you please help me out with my homework. Help to write essays. Georgetown application essay help. Cheap dissertation binding uk resume writing service resume for me student free scientific editing service big ink writing services. Buy essay review for free buy resume for writer acrobat the writing company ethiopia homework help fruit seeds. How writing services app Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.