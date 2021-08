Gemeinsam fÃ¼r Sicherheit

Place Master Thesis Voip order and consider it done by competent academic writers with years of experience. Save your time and enjoy yourself together with Nach 10 Jahren Planung war es nun endlich so weit. Die Wasserschutzpolizeien aus Brandenburg und Sachsen konnten ihre neue gemeinsame Dienststelle am Geierswalder See beziehen. Zur Eröffnung waren auch der sächsische Staatsminister des Innern, Prof. Dr. Roland Wöller und der brandenburgische Minister des Innern und für Kommunales, Michael Stübgen geladen.

Die Nutzung der Dienststelle durch Polizeibeamter beider Bundesländer soll die länderübergreifende Kooperation in der Region der Lausitzer Seen optimieren. »Ich freue mich sehr über diese Kooperation der Wasserschutzpolizei aus Brandenburg und Sachsen. Auch wenn wir hier zwar keinen Zugang zum Meer haben, sind wir von jeder Menge Wasserflächen umgeben«, so der sächsische Staatsminister des Innern, Prof. Dr. Roland Wöller. »Das Gebäude bietet beste Voraussetzungen für den Dienst auf dem Wasser. Von dieser Kooperation profitieren auch die vielen Touristinnen und Touristen, die diese Region besuchen und sicher Wassersport betreiben sowie Bootsausflüge genießen können.«

Auch sein Brandenburger Amtskollege Michael Stübgen sieht in der gemeinsamen Dienststelle viel Potential für die Region: »Die Lausitzer Seenlandschaft wächst und mit ihr wächst auch die Herausforderung, einen reibungslosen Schiffs- und Sportbootsverkehr zu gewährleisten. Brandenburg und Sachsen sorgen deshalb gemeinsam für die Sicherheit auf dem Wasser. Die professionelle Zusammenarbeit der Wasserschutzpolizeien ist eine vorbildhafte Kooperation unserer beiden Länder. Mit der neuen Dienststelle am Geierswalder See erreicht diese Kooperation nun einen echten Meilenstein.«

Eine ganz besondere Herausforderung stellen momentan noch die unterschiedlichen Vorschriften auf dem Wasser in Sachsen und Brandenburg dar. So sind die Boote der Wasserschutzpolizei immer mit einem sächsischen und einem brandenburgischen Beamten besetzt. Den Vorschlag einer Angleichung der Vorschriften der beiden Bundesländer, um es nicht nur den Beamten, sondern auch den Touristen und Menschen der Region leichter zu machen im Lausitzer Seenland zu verkehren, haben die beiden Minister mitgenommen.

Seit 2013 bestreiten die brandenburgische und sächsische Wasserschutzpolizei die Arbeit im Lausitzer Seenland gemeinsam. Mit dem neuen gemeinsamen Dienstgebäude entfallen nun lange Wegstrecken zwischen den Dienststellen und die Polizisten können länger auf dem Wasser unterwegs sein. Das neue Dienstgebäude umfasst zwei Büros, Technikraum, Umkleide, Dusche und Garage auf etwa 160 Quadratmetern.

Zu den Aufgaben der Wasserschutzpolizei gehört hauptsächlich die Gefahrenabwehr. Diese umfasst die Beseitigung von Verkehrsstörungen, die Absicherung von Gefahrenstellen und die Verkehrsüberwachung.