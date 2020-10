Jugendliche gestalten die Politik

Neben dem Abbau von Vorurteilen sollen dabei politisch engagierte Jugendliche gewonnen und ihnen eine Plattform gegeben werden. Denn auch die Verwaltung sowie zahlreiche Stadträte konnten vom gegenseitigen Miteinander viel lernen.



Spätestens beim Thema der Erweiterung der Skaterbahn in Bischofswerda wurde in der fiktiven Stadtratssitzung teils heftig debattiert. In einer Anfrage wurde von der Fraktion »Initiative Neustart« der Wunsch geäußert, den Park um zwei weitere Elemente zu vergrößern – geschätzte Kosten: circa 5.000 Euro. Die Idee stieß bei anderen Fraktionen nicht unbedingt auf Zuspruch.

Robert Forker ist Gemeinschaftskundelehrer an der Oberschule und freute sich besonders über die demokratische Debatte: »So funktioniert politische Arbeit. Es geht nicht immer darum, seine Meinung durchzudrücken, sondern einen Konsens mit den anderen zu finden.« Forker war es auch, der das Planspiel an der Oberschule ins Leben gerufen hat. In seiner Schulzeit am Gymnasium saß er selbst vor vielen Jahren am Rathaustisch und debattierte mit seinen Mitschülern mit.

Planspiele als Teil der politischen Bildung

Die Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert Planspiele deutschlandweit seit über 20 Jahren. Sie ist die älteste politische Stiftung und versteht sich als Teil der sozialdemokratischen Wertegemeinschaft. Maxi Kluttig ist Studentin und war für die Projekttage an der Oberschule in Bischofswerda verantwortlich. An zwei Projekttagen wurden die Schülerinnen und Schüler intensiv vorbereitet. Fraktionen wurden gebildet und Anfragen ausgearbeitet. Einige Stadträte haben den Schülern bei der Aufgabenbewältigung geholfen. Zur fiktiven Stadtratssitzung kamen Themen wie das Kulturhaus, eine bessere Internetverbindung oder eben die Erweiterung des Skaterparkes zur Sprache.

»Wir möchten Vorurteile gegenüber Politikern abbauen und die Arbeit von Kommunalpolitikern den Schülern näher bringen. Das Planspiel ist eine gute Möglichkeit, um in die Rolle eines Gemeinde- oder Stadtrates zu schlüpfen«, so Kluttig.

Jugendparlament für Bischofswerda?

Auch Rathaussprecher Sascha Hache konnte dem Planspiel und der fiktiven Stadtratssitzung Positives abgewinnen. »Wir haben heute einmal mehr bemerkt, dass es aktive und mitgestaltende Jugendliche gibt.« Das Planspiel soll künftig jedes Jahr stattfinden und darüber hinaus länger als nur zwei Projekttage dauern. »Vielleicht können wir eine Art Jugendparlament in Bischofswerda ins Leben rufen«, so Hache.

Positive Beispiele gibt es zu Genüge im Landkreis. Die Stadt Radeberg konnte einen Kinder- und Jugendstadtrat etablieren. In Pulsnitz gibt es eine Gruppe, die der Verwaltung nahesteht und über einen finanziellen Jugendfonds mitbestimmen darf. In der Gemeinde Neukirch/Lausitz konnte vor zwei Jahren ein Jugendbeirat seine Arbeit aufnehmen. Die politische Beteiligung gewinnt zunehmend an Bedeutung in den Städten und Kommunen.