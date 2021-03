Ziel der Rödertalbienen müssen zwei Punkte sein

Glasfaserausbau & Kitaneubau

Großräschen. Die Abgeordneten der Stadt Großräschen wurden bei der letzten Stadtverordnetenversammlung von der Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH über ihren geplanten Ausbau des Glasfasernetzes in Großräschen informiert. Gleich zwei Unternehmen investieren 2021 und 2022 in Großräschen in den Ausbau des Glasfasernetzes. Dazu werden umfangreiche Bauarbeiten notwendig. Die Unternehmen haben grundsätzlich Baurecht, stimmen die Bauarbeiten aber mit dem Bauamt der Stadt Großräschen ab. Die Deutsche Glasfaser erschließt als hundertprozentige Eigeninvestition große Bereiche von Freienhufen und Großräschen. 2.500 Haushalte, Schulen und Unternehmen werden je mit einem eigenen Glasfaserkabel versorgt. Die Anschlüsse werden im kompletten Ausbaugebiet direkt bis ans Haus gelegt. Die Abgeordneten bestätigten den Grundsatzbeschluss zum Glasfasernetzaufbau einstimmig. Die Baumaßnahmen sollen schon Ende April mit dem Stellen der zwei containergroßen Verteilerkästen (POP) starten. Die Standorte stehen schon fest: in Großräschen in der Freienhufener Straße/ Ecke Neue Straße und in Freienhufen in der Senftenberger Straße gegenüber der Feuerwehr. Bei den umfangreichen Tiefbauarbeiten sollen 40 km Glasfaserkabel im Zeitraum vom Juli bis zum Dezember 2021 etwa 40 cm tief verlegt werden. Dafür werden, wenn möglich, Gehwege genutzt. Der Bauleiter Norbert Börner versprach, die von den Baumaßnahmen betroffenen Anwohner vorab durch Postwurfsendungen zu informieren. Die Tagesetappen von 200 bis 250 m werden abends bauseitig wieder geschlossen, damit die Einschränkungen möglichst gering sind. Im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH stellt auch die Deutsche Telekom Technik GmbH moderne Breitbandanschlüsse bereit. 23.5 Mio. Euro nimmt der Landkreis in die Hand, um das Projekt in den förderfähigen Siedlungsgebieten zu realisieren. Das Geld stammt aus Bundes- und Landesmitteln zur Umsetzung des Programmes »Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland«. Dazu werden 2021 umfangreiche Bauarbeiten in Großräschen mit den Ortsteilen Dörrwalde, Freienhufen, Wormlage und Allmosen erfolgen. Dieses Vorhaben wurde bereits in einer früheren Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes für den Neubau der Kindertagesstätte in der Wilhelm-Pieck-Straße/ Chransdorfer Straße beschlossen. Für den Kindergartenneubau mit Spielgarten in der Nordstadt wurde bereits ein nichtoffener Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Im Juni wird die Fachjury über die Entwürfe beraten. Mit Fördermitteln können insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert werden. Der Kindergarten ist für 140 Kinder ausgelegt und soll die AWO-Kita »Spatzennest« ersetzen.

