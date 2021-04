Workspaces im Zoo Hoyerswerda

seattle times homework help Homeworks Of America For Me school work help dock workers resume Der Zoo Hoyerswerda möchte Eltern den nahezu unmöglichen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice erleichtern und stellt dafür ab sofort kostenfrei WLAN und Strom rund um seinen frisch erweiterten Wasser-Matsch-Spielplatz zur Verfügung.

Mit diesem ungewöhnlichen Angebot sollen Kinder in Zeiten geschlossener Kitas und Schulen, wenigstens für ein paar Stunden am Tag, eine unbeschwerte Zeit genießen während ihre Eltern die Arbeit an ihren mobilen Endgeräten fortsetzen können.

Der beliebte Wasser-Matsch-Spielplatz mitten im Zoo wurde erst kürzlich durch neue attraktive Elemente erweitert. So prägen nun ein großer Leuchtturm mit Rutsche und ein Wackelfeder-Schiff den Spielplatz im unverkennbaren Stil des Lausitzer Seenlandes. Zur geistigen Stärkung bietet das Zoorestaurant ab sofort eine Kaffee-Flatrate – 5 EUR / Tag für unbegrenzten Kaffee, Latte macchiato, Cappuccino oder Espresso.

Für den Zoobesuch ist aktuell die vorherige Terminbuchung unter www.terminland.de/zooHY sowie die Vorlage eines negativen Schnelltestergebnisses notwendig. Der Schnelltest darf nicht länger als 24h zurückliegen. Die Testpflicht entfällt für Kinder unter 6 Jahren.