Wenn der BÃ¼rgermeister abkassiert

Im Neukircher Zentrum war heute großer Andrang. Zum einen, weil viele neugierige Kunden einen Blick in den neu eröffneten Lidl-Markt werfen wollten und zum anderen, weil sich hinter einer der vielen Kassen der Bürgermeister Jens Zeiler befand – und das aus gutem Grund.

Der Deal war, dass der Bürgermeister der Gemeinde Neukirch/Lausitz für 15 Minuten Kunden abkassieren sollte. Dabei wurde er von einer erfahrenen Lidl-Mitarbeiterin unterstützt. Alle Einnahmen, die bis dahin in der Kasse landeten – ganz egal, ob in Bar oder per Karte – kamen den örtlichen Fußballverein TSV 90 Neukirch zugute.

In den 15 Minuten wurden insgesamt 935,54 Euro in die Kasse gespült. Ein Kunde erwarb beim Gemeindeoberhaupt sogar einen TV im Wert von über 300 Euro – zur Freude aller Beteiligten. Die Lidl-Verantwortlichen vor Ort rundeten den Betrag auf 1000 Euro auf.

Wie die Vereinsgeschäftsführerin des TSV 90 Neukirch, Susanna Jähne, mitteilt, wird das Geld für die Kinder- und Jugendarbeit investiert. Sie freute sich sehr über das Engagement des Bürgermeisters und die Spendenbereitschaft der Lidl-Verantwortlichen. Eine gelungene Aktion für alle Beteiligten.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.