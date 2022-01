Weniger Falschparker in Bautzen

Lausitzer Füchse haben einen Neuen

Weißwasser/O.L.. Nach dem bisher wenig befriedigenden Saisonverlauf haben die Verantwortlichen der Lausitzer Füchse am Montag, 3. Januar, entschieden, den bisherigen Cheftrainer Chris Straube von seinen Aufgaben zu entbinden. Nach der 0:4 Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen am Sonntag (2. Januar), zog Geschäftsführer Dirk Rohrbach die Reißleine, auch, weil das vorangegangene Krisenmanagement nicht die gewünschten Ergebnisse brachte. Mit dem zweifellos vorhandenen Potential der Mannschaft und durch neue Impulse soll der vorzeitige Klassenerhalt als ausgegebenes Saisonziel aber unbedingt geschafft werden. Chris Straube übernahm die Mannschaft vom damaligen Trainer Corey Neilson Anfang Februar 2021. Im Sommer wurde sein Vertrag als Headcoach bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022 verlängert. Chris wird indes weiterhin dem Club zur Verfügung stehen. Darüber haben sich Dirk Rohrbach und Christopher Straube verständigt. Der 47-jährige Deutschkanadier wird die Lausitzer Füchse mit seinen Erfahrungen zukünftig u.a. im Bereich des Scoutings unterstützen. Der neue Mann an der Füchse-Bande heißt Petteri Väkiparta. Der 44-jährige in Heinola geborene Finne absolvierte seine Spielerkarriere ausnahmslos in seiner Heimatstadt bei Heinolan Kiekko. Seine Profikarriere beendete der gelernte Verteidiger bereits 2001. 2008 begann er seine Trainerlaufbahn als Assistenzcoach bei den Jungadlern in Mannheim. An der Seite von Helmut de Raaf betreute er das DNL-Team des DEL-Clubs. 2010/2011 war Petteri Väkiparta auch für die U16 der Jungadler mitverantwortlich. Dort trainierte er u.a. Dominik Kahun und Leon Draisaitl. Petteri Väkiparta kann u.a. auf sechs Jahre DEL-Erfahrung an der Seite von Pat Cortina in Schwenningen und Wolfsburg verweisen. Zuletzt betreute er als Assistenzcoach an der Seite von Nationaltrainer Tobias Abstreiter die deutsche U20-Nationalmannschaft, die noch vor wenigen Tagen in Edmonton zur (inzwischen abgebrochenen) WM weilte. „Die sportliche Entwicklung unserer Füchse stagnierte in den vergangenen Wochen und war leider nicht zufriedenstellend. Dennoch bedanke ich mich bei Chris Straube für seinen Einsatz als Cheftrainer. Wir möchten mit der Personaländerung der Mannschaft einen neuen und motivierenden Impuls geben, der für die kommenden Spiele nötig ist. Es gilt nun, das komplette Potenzial unserer Mannschaft herauszuholen und so für eine Leistungssteigerung zu sorgen. Petteri Väkiparta bringt eine langjährige Trainererfahrung mit, die wir in dieser Situation dringend benötigen.", so Dirk Rohrbach. Petteri Väkiparta: „In diesem Business geht es ganz besonders schnell. Am Sonntag bin ich aus Kanada zurückgekommen und am Montagabend war ich schon in Weißwasser. Es ist eine gute Möglichkeit, die ich bekommen habe und bin bereit dafür alles zu tun, sodass wir zurück in die erfolgsspur finden. Ich freue mich darauf. Die Bedingungen – alles, was ich bisher über die Lausitzer Füchse gehört habe – stimmen. Es ist schön, hier zu sein." Der Finne, der übrigens sehr gut deutsch spricht, soll gemeinsam mit André Mücke die Füchse wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Er wird bereits am Mittwoch, 5. Januar, beim Spiel in Kaufbeuren die Mannschaft coachen. (pm/Lausitzer Füchse)