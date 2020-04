Von Bischofswerdaern für Bischofswerda

1994 eröffnete Heiko Ronge mit seiner Schwester sein erstes Bekleidungsgeschäft – sieben Jahre später gründete er die PTH group, die seitdem immer ihren Firmensitz in Bischofswerda behielt. Seit Jahren ist das Unternehmen auch Sponsor des Bischofswerdaer Stadtfestes, der Schiebocker Tage, und zeigt damit seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt.



Anika Hauff, Abteilungsleiterin Personal-Recruiting, -Entwicklung und Marketing bei der PTH group, übergab deshalb jetzt Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große 100 medizinische Einwegmasken: „Da uns das Wohlergehen unserer Kunden und Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, haben wir uns frühzeitig um Hygienematerialien für unsere Stores bemüht. Uns stehen daher u.a. zahlreiche medizinische Einwegmasken, zum Schutz als Mund-Nasen-Bedeckung, zur Verfügung. Ebenso viel liegt uns am Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Unternehmen der Stadt.“ Aus diesem Grund stellt das Unternehmen der Stadt Bischofswerda 100 Einwegmasken kostenfrei zur Verfügung.“ Natürlich zur großen Freude von Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große: „Ich bedanke mich recht herzlich für diese Unterstützung. Als Stadt haben wir selbst Kenntnis von den Beschaffungsproblemen und vor allem den aktuell herrschenden Preisen. Die jetzt gespendeten Masken können wir zum Beispiel für Teilnehmer oder Gäste der demnächst anstehenden Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien verwenden“.



Hiesige Unternehmen, die Probleme beim Einkauf von entsprechenden Mund-Nasen-Bedeckungen für ihre Mitarbeiter oder auch Kunden haben, können sich gern bei Anika Hauff melden. Kontakt: 03594-7458217 / anika.hauff@pth.group



Hintergrund zur PTH group:

Seitdem die PTH group 2001 mit ihren ersten drei Geschäften startete, hat sie sich stetig weiterentwickelt. Mittlerweile betreibt sie über 120 Mono-Label-Stores mit über 1.000 Mitarbeitern in Deutschland und Tschechien. Als mittelständisches sächsisches Unternehmen sind die PTH group und ihre Tochtergesellschaften Franchise-Partner der Marken Esprit, Calvin Klein, G-Star, Levi’s, Marc O’Polo, More & More und Tommy Hilfiger. Weiterhin betreibt sie über 20 Tom Tailor Stores in ganz Deutschland.

Einen weiteren Erfolgsfaktor stellt die Zentrale in Bischofswerda dar. Von hier aus entwickeln 40 Mitarbeiter gemeinsam Strategien sowie Konzepte und erbringen zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Rechnungswesen/Controlling, IT, Software Entwicklung, Marketing, Immobilien- und Vertragsmanagement sowie Warenwirtschaft für alle Vertriebsgesellschaften.