Vom Strukturwandel abgehÃ¤ngt

Wenn sich Bürgermeister der verschiedensten Städte und Gemeinden zusammentun und gemeinsam ein Positionspapier formulieren, dann muss der Unmut schon groß sein. Und das Positionspapier hat es in sich: In dem Brief, der an den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), das Sächsische Ministerium für Regionalentwicklung und zahlreiche Landtagsabgeordnete adressiert ist, geht es zusammengefasst darum, dass die Region Bautzen beim Strukturwandel zu wenig Beachtung finde und der Freistaat Sachsen zu viele Landesprojekte aus den Kohlegeldern abschöpfe, die er eigentlich aus anderen Mitteln finanzieren müsste.

Gerade der letztere Vorwurf wiegt schwer, doch die Indizien sprechen eine deutliche Sprache: 165 Millionen Euro sind für den Umzug der Landesuntersuchungsanstalt von Dresden nach Bischofswerda geplant, über elf Millionen Euro gehen an eine Casus Forschungsanstalt nach Görlitz und auch der Bund beteiligt sich mit der Gründung eines Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Zittau, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Projekte sind zwar dem Strukturwandel dienlich, aber sie schöpfen aus dem kommunalen Budget der Kohleregionen. Denn Bundes- und Landesprojekte sollten aus anderen Quellen finanziert werden, so auch die einstimmige Meinung der Linken im Sächsischen Landtag, die seit längerem die Verteilung der Strukturmittel kritisieren.

Weil die Region Bautzen sich im Strukturwandel unterrepräsentiert fühlt, streben die Verfasser des Positionspapiers den sofortigen Ausbau einer Interessensvertretung in Form einer Entwicklungsgesellschaft an, die federführend vom Landkreis Bautzen und mit einer Teilhabe der größeren Kommunen geführt werden soll. »Die enormen Herausforderungen bei der strukturellen Wandlung der nächsten Jahre können das Kreisentwicklungsamt des Landkreises Bautzen und die Verwaltungen der Kommunen nicht alleine schaffen. Wir stehen daher bereit, beim Aufbau einer solchen Gesellschaft zu unterstützen«, heißt es in dem Schreiben. Konkret soll die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Bautzen-Görlitz, der Ausbau der BA Bautzen zur dualen Hochschule, die Entwicklung eines zentralen Logistikzentrums im Bautzener Süden und eine Stärkung der Daseinsfürsorge in den Städten und Gemeinden vorangetrieben werden.

Wie geht es jetzt weiter? Im Februar sind Gespräche mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geplant, bei denen die 21 Stadt- und Gemeindeoberhäupter den Ernst der Lage vor Ort verdeutlichen wollen.

Bautzen, Sohland, Schirgiswalde-Kirschau, Radibor, Großdubrau, Königswartha, Neschwitz, Crostwitz, Göda, Burkau,Demitz-Thumitz, Doberschau-Gaußig, Wilthen, Obergurig, Cunewalde, Großpostwitz, Kubschütz, Hochkirch, Weißenberg, Malschwitz, Neukirch

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.