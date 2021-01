Viel Gutes getan mit neuem Konzept

Who will see? When you ask us write my paper for me, our managers select a writer who has a deep understanding of your topic and an appropriate qualification. All our writers pass a substantial procedure to check their skills. We do not accept any application we get to ensure the quality of our work. Manage the Process of Writing Your Paper . We are in touch with you 24/7 to Das Gansabrennen um den Deutschbaselitzer Großteich am 26. Dezember gehört inzwischen so fest zu Weihnachten wie Kartoffensalat und (Kamenzer) Würstchen. Und so wollten die Organisatoren aus dem Sportverein SV Aufbau Deutschbaselitz mitten im Lockdown nur ungern mit der Tradition brechen.

Ganz individuell konnte jeder zwischen dem 4. Advent und dem 3. Januar seine Runde um den Großteich drehen und sich mit seiner Teilnahme selbst den beliebten Stempel abholen. Dafür wurde eine Stempelbox gebaut und sichtbar neben einem Vereinsbus platziert, der kurzerhand zum Weihnachtsbus umfunktioniert wurde.

Auf dem Dach stand ein beleuchteter Weihnachtsbaum nebst Schlitten, der Bus selbst war ummantelt mit festlichem Schmuck und Tannengrün und im Innenraum wachten zwei Elche. Der auffällige Bus diente gleichzeitig als »Spendenbus«, denn Anliegen der Deutschbaselitzer Sportler war es, mit dem Gansabrennen den Dresdner Verein Sonnenstrahl e.V. zu unterstützen.

Dieser Verein kümmert sich um krebskranke Kinder aus Dresden und Umgebung. So konnte jeder, der wollte, am Ziel eine Spende in den Bus werfen und sich seinen Stempel abholen. Gleichzeitig nutzten viele Teilnehmer Box und Bus als Briefkästen, um sich mit persönlichen Grüßen, Wünschen und Lob für diese ausgefallene Ideen an die Organisatoren zu wenden.

Keiner kann genau sagen, wie viele Sportler letztendlich am 20. Gansabrennen teilgenommen haben. Der Veranstalter schätzt die Teilnehmerzahl auf etwa 1.000. »Entscheidend war, dass viele Menschen die Möglichkeit genutzt und sich sportlich alleine oder in Familie an der frischen Luft bewegt haben«, zieht der Verein Bilanz. Viele von ihnen zeigten große Solidarität mit dem Sonnenstrahl e.V., denn der Spendenstand stieg täglich. Final zählten die Deutschbaselitzer Sportler 1.885 Euro.

Die Scheck-Übergabe an den Dresdner Verein konnte aufgrund der Coronapandemie nur mit der nötigen Distanz, dafür aber umso herzlicher erfolgen. Die Läuferfamilie, Fans des SV Aufbau Deutschbaselitz und alle Freunde des Großteiches sollten sich nun den 5. April vormerken. Am Ostermontag soll dann das traditionelle Ostereierabrennen rund um den Großteich am Sport- und Freizeitzentrum steigen. Dann hoffentlich wieder in gewohnter Weise und ohne Einschränkungen.