VBH Weihnachtsüberraschung en auf der KinderstationAuch in d

Nachverfolgung nicht mehr möglich

Meißen. In den vergangenen Wochen hat der Landkreis Meißen eine traurige Berühmtheit erlangt: Mit der höchsten Inzidenz der gesamten Bundesrepublik sind die Infektionsketten schon lange nicht mehr nachvollziehbar. Die Klinik ist ausgelastet, Patienten werden verlegt, viele Schüler können nicht am Unterricht teilnehmen und verpassen wochenlang den Präsenzunterricht, teilweise werden Schulen ganz geschlossen und das Gesundheitsamt des Landkreises schafft es nicht mehr alle Infektionen nachzuverfolgen, Kontakte aufzunehmen und so die Verbreitung des Virus aufzuhalten. Man setzt auf Eigenverantwortung der betroffenen Bürger. Durch eine technische Systemumstellung sind jetzt die vereinfachte Eingabe und die Aufarbeitung viele Fälle möglich geworden. Die täglichen Zuwachszahlen in den kommenden Tagen spiegeln dann auch die aktuelle Corona-Situation im Landkreis wider. Im Krisenstab teilte das Gesundheitsamt mit, dass nunmehr die Nacherfassung von Fällen aus der zurückliegenden Zeit abgeschlossen sei. Dennoch warten Betroffene mit dem Testzeitpunkt von Mitte November immer noch auf die wichtigen Dokumente. In den Schulen herrscht auch deshalb teilweise Unklarheit darüber, wann die Kinder die Quarantäne wieder verlassen dürfen. Wichtig sei zu wissen, dass nur noch die positiv getestete Person eine Absonderungsinformation erhält und sich die Hausstandsangehörigen nach der 21. Allgemeinverfügung eigenverantwortlich und ohne Anordnung des Gesundheitsamtes in Absonderung begeben müssen. Auch der bisher übliche Anruf des Gesundheitsamtes erfolgt nicht mehr. Das Gesundheitsamt hofft auf eine Stabilisierung: »Die derzeitigen Fallzahlen sind zwar nach wie vor hoch, aber ein leichter Rückgang ist zu beobachten«, so Gesundheitsamtsleiterin Simone Bertuleit. Die meisten Fälle sind in den Altersgruppen der 15- bis 59-Jährigen zu erkennen. Bei den über 80-Jährigen ist eine Zunahme an Fällen zu verzeichnen. Der Vorstand der Elblandkliniken Rainer Zugehör ergänzte das Bild der Lage: »Es ist eine Stagnation auf sehr hohem Niveau zu erkennen, die Situation in den Kliniken bleibt weiter angespannt«. »Die erste kommunale Impfstelle des Landkreises Meißen eröffnet jetzt in Coswig«, das konnte Ronald Voigt, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, bekannt geben. In weiteren kurzen Abständen werden dann Impfstellen in den anderen Großen Kreisstädten starten. »Als größtes Problem hat sich die Beschaffung einer Software erwiesen, aber nunmehr haben wir eine Lösung gefunden«, so Ronald Voigt weiter. Weitere Themen im Krisenstab waren die Zahl der zunehmenden montäglichen Spaziergänge, sowie die gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Landratsamt.

