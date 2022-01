Unfallschwerpunkt wird entschärft

Im Sinne der polizeilichen Unfallstatistik, weist der Kreuzungsbereich Löbauer Straße/Paulistraße/Fichtestraße eine Unfallhäufung auf. Daher soll die Situation verbessert und mit einer Vierseiten-Lichtzeichenanlage ausgestattet werden. Dafür erhielt die Stadt nun im Dezember 2021 einen Fördermittelbescheid aus dem Bundesprogramm Stadt und Land von rund 292.000 €.

Bevor die eigentlichen Bauarbeiten voraussichtlich im Juni 2022 beginnen, ist die Fällung von zwei Straßenbäumen auf der Nordseite der Löbauer Straße notwendig. Ersatzpflanzungen sind von Verwaltungsseite bereits geplant. An der Stelle werden künftig die Radfahrenden vom Radweg auf die Fahrbahn geführt, um die Kreuzung zu passieren. Als Linksabbieger von der Löbauer Straße erhalten sie ein gesondertes Lichtzeichensignal.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 343.000 Euro.

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.