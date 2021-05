Ãœberraschungen zum Kindertag

get started phd thesis see this help with application essay web resumes Kinderlachen tönt durch den Garten. Es geht fröhlich zu. Es wird gerutscht, gebuddelt, gespielt, gesungen und gelacht. Fast scheint es so, als ob ein völlig normaler Alltag in der AWO-Kita Pfiffikus herrscht. Doch es gibt auch jene Momente, in denen die Pandemie und ihre Auswirkungen spürbar sind. Hautnah.

Es sind Ereignisse, die sehr bürokratisch klingende Namen tragen. Sie heißen Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb, Quarantäne, Krankheiten und Hygienebestimmungen. Dinge, die zum Alltag werden mussten und Familien sowie Erzieher vor große Herausforderungen stellt.

Die Auswirkungen der Pandemie sind spür- und hörbar. Die Nerven einiger Eltern liegen blank. Kinder sind traurig ihre Freunde nicht sehen zu dürfen. Das sorgt auch schon mal für Tränen. Die so wichtige Förderung in den verschiedenen Bildungsbereichen kann in der Kita nicht wie geplant umgesetzt werden. Mögliche Betreuungszeiten werden von Kindern bis zur letzten Minute effektiv ausgenutzt. So genannte Mittagskinder sind zur Seltenheit geworden. Die Kita fehlt ihnen.

»Viele Kinder sind verunsichert, weil die Pandemie ständige Veränderungen im Alltag mit sich bringt und die Jungen und Mädchen sich immer wieder neu darauf einstellen müssen«, berichtet Angelika Droge. Die Erzieherin spürt auch, dass vielen Eltern zunehmend das gemeinsame Reden und der direkte Erfahrungsaustausch untereinander sehr fehlen.

Trotz allem hat die Pandemie aber auch etwas Gutes. Und das liegt vor allem daran, dass das Team um Einrichtungsleiterin Nora Zschech tagtäglich versucht das Beste aus der schwierigen Situation zu machen und somit auch die so wichtige Alltagsstruktur erhalten zu können. So werden immer wieder gemeinsam neue Ideen entwickelt und umgesetzt, um ein Stück Normalität zu schaffen.

So erleben die Kinder spannende Experimente und Abenteuer innerhalb des Sommerprojektes. Unter dem Motto »Vom Samen in den Topf« lernen die Jungen und Mädchen wie Pflanzen entstehen und wie man diese pflegt um sich an ihnen erfreuen oder sogar von ihnen Früchte, Knollen oder anderes Obst und Gemüse ernten zu können.

Dieser Tage startet zudem die traditionelle Gesundheitswoche in denen Sport, Bewegung, Spiel, Spaß, richtige Zahnpflege, Hautpflege, Entspannung und gesunde Ernährung erlebbar werden. Hierbei können die Kids auch das Sächsische Kindersportabzeichen »Flizzy« vom Landessportbund Sachsen absolvieren. Innerhalb eines Stationsbetriebes gilt es bei Weitsprung, Zielwerfen, Rumpfbeugen, Pendellauf, Balancieren, Purzelbäumen und Hampelmännern Ausdauer und Fitness zu beweisen.

Und auch sonst hat sich in den letzten Wochen so einiges auf dem Außengelände getan. So freut sich Kitaleiterin Nora Zschech über die sehr gute Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof, der unkompliziert hilft, wenn beispielsweise neuer Sand für Spielkästen oder Muttererde gebraucht wird. Bei kleineren Reparaturen und Verschönerungsmaßnahmen helfen dem Hausmeister der Einrichtung auch jene Erzieher mit, die aufgrund der Pandemie keine Gruppen betreuen. »Die veränderte Aufgabenverteilung funktioniert hervorragend. Zudem haben wir uns als gemeinsames Team neu kennen und auch noch mehr schätzen gelernt. Der Zusammenhalt ist viel intensiver geworden. Die Pandemie hat uns noch enger zusammengeschweißt«, berichtet Leiterin Nora Zschech die mit ihrem Team zum bevorstehenden Kindertag eine Überraschung vorbereitet hat.

Auf dem Kitagelände startet ein kleines Fest mit Attraktionen und Höhepunkten. »Zum Glück können alle Kinder an diesem Fest teilnehmen. Ansonsten hätten sich die Kinder, welche die Notbetreuung nicht besuchen durften, auf eine ´Überraschung am Gartenzaun´ freuen können«, meint Nora Zschech begeistert über ein weiteres Stück mehr an Normalität.