Trainieren für den Dance-Cup

Ab 11 Uhr starten in der Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Hoyerswerda Kids bis elf Jahre, am Nachmittag treten ältere Teens sowie Adults ab 17 Jahre jeweils in den Kategorien Solo/Duo und Gruppe an, sagt der Abteilungsleiter des TC »Schwarz-Gold« Stefan Kaiser. Dazu präsentieren Teens und Adults Showtänze mit Requisiten.

Der größte Dance-Contest der Region ermöglicht als Breitensportturnier ohne Startgeld auch Schul-Arbeitsgemeinschaften die Teilnahme und Tänzern, die sich privat vorbereiten. »Bisher wollen 55 Teams anreisen – so viele wie noch nie«, freut sich Stefan Kaiser. Sie kommen von Tanzvereinen und -studios unter anderem aus Cottbus, Bad Liebenwerda, Dresden und natürlich Hoyerswerda. Die »Ice Cubes« vom TC, erfolgreiche Teilnehmer an der diesjährigen WM Streetdance Show im tschechischen Usti nad Labem, üben für den heimischen Dance Cup eine neue Choreografie mit ihrer Trainerin Carolin Kaiser ein.

Bei ihr melden sich alle Teams an, sie »strickt« den Zeitplan für die Auftritte und lädt Wertungsrichter ein, sagt Stefan Kaiser. Andere TC-Mitglieder organisieren die Musik- und Lichttechnik und werben Sponsoren. Die vier- bis elfjährigen Kinder und die Ehepaare, die beim Tanzclub HipHop, Cheerleading und Turniertanz trainieren, präsentieren sich in der Turnhalle mit Showauftritten. Die Durchführung des Cups unterstützen von Anfang an die Schüler und der Förderverein des Foucault-Gymnasiums Hoyerswerda. Die Gymnasiasten moderieren die Veranstaltung und helfen am Einlass sowie bei der Betreuung der Tanzgruppen, erzählt der TC-Abteilungsleiter dankbar.

Katrin Demczenko