Tierpark Bischofswerda darf wieder Ã¶ffnen

Die Betreiber des Tierparks in Bischofswerda dürfen wieder Gäste empfangen. Ab 15. März öffnet der kleinste Zoo Deutschlands täglich von 9 bis 17 Uhr. Die beschlossenen Lockerungen der Bundes- und Landesregierung machen dies möglich. Sie sieht nämlich vor, dass ab einer Inzidenz von unter 100 Zoos und Tierparks wieder öffnen dürfen.

Voraussetzung für einen Besuch ist eine vorherige Anmeldung auf der Internetseite des Tierpark Bischofswerda. Die Anmeldung muss am PC ausgefüllt, ausgedruckt und an der Kasse vorgezeigt werden. Zur Not können sich Besucher auch vor Ort anmelden, allerdings ohne Garantie auf Zutritt, falls sich schon genügend Besucher auf dem Gelände aufhalten. Auf dem Gelände selbst sind die geltenden Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz zu beachten.

Sollten die Inzidenzwerte im Landkreis Bautzen drei Tage über 100 liegen, so werden die Lockerungen wieder zurückgenommen und der Tierpark müsste wieder schließen.

Das Anmeldeformular kann hier aufgerufen werden.