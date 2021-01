THW unterstÃ¼tzt beim Aufbau des Impfzentrum

Why Should I Do My Homework! Pass courses without too much pain with Master Papers. Confidentiality guaranteed. Im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes unterstützte das Technische Hilfswerk (THW) beim Aufbau des Impfzentrums für den Landkreis Bautzen - einer Drei-Feld-Sporthalle in Kamenz.

Das Deutsche Rote Kreuz, welches federführend die Verantwortung für die Impfzentren sachsenweit bekam, bat beim Technischen Hilfswerk um Amtshilfe. Um den Hallenboden vor dem Besucherverkehr zu schützen, wurde das THW mit der Verlegung eines PVC-Fußbodens beauftragt. Die dazu benötigten 1200 m² PVC-Belag kamen von einem Großhändler in Ottendorf-Okrilla, und wurden durch das THW nach Kamenz transportiert.

Insgesamt benötigten die circa 12 Helfer aus den Ortsverbänden Bautzen und Kamenz zwei Tage, um den Fußboden zu transportieren, auszulegen und um die Stöße zu verkleben. Den Aufbau der Kabinen des Impfzentrums hatte dann ein professioneller Messebauer übernommen. Das Technische Hilfswerk stand assistierend zur Seite.

Später wurde am Aufbau des Impfzentrums weitergearbeitet, indem das THW noch einen Bauzaun um die Turnhalle herum aufgestellte. Das Material dazu wurde bei einer Firma in Löbau geordert, und vom Technischen Hilfswerk nach Kamenz verbracht. Dabei halfen noch einmal 20 zusätzliche ehrenamtliche Helfer, um das Impfzentrum fertigzustellen.