Theater lockt mit 25 Premieren

Sage und Schreibe 225 Jahre wird das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. Eine Zeit, in der sich das Theater stetig gewandelt hat. Wie sagen renommierte Soziologen so schön: Das Theater ist das Spiegelbild der Gesellschaft – eine Aussage mit viel Wahrheitsgehalt, wenn man sich die Neuerscheinungen des Theaters genauer anschaut.

»Der Reichsbürger« heißt eine spannende Premiere im Bautzener Theaterhaus. Das Stück feierte bereits in Münster seine Uraufführung und soll das Publikum vor den unangenehmen Fragen stellen: Wieviel Reichsbürger steckt eigentlich in uns? Sind wir verführbar? Wie weit sind wir davon entfernt, eine gelbe Linie um unser Grundstück zu ziehen?

Mit dem Thema Liebe beschäftigt sich die Aufführung: »Die Wiedervereinigung der beiden Koreas«, Anfang März. Irritierenderweisewird der Name des Stückes gleichbedeutend mit dengetrennten Staaten Nord- und Südkorea assoziiert. Dabei geht das Bühnenstück der Frage nach: Was bedeutet Liebe im Zeitalterdes Individualismus und der unbegrenzten Möglichkeiten? Auf den ungewöhnlichen Namen des Bühnenstückes angesprochen, erzählt der Oberspielleiter des Theaters, Stefan Wolfram, scherzhaft: »Es ist angelehnt an ein Zitat in der Aufführung: Die erfüllte Liebe ist genauso unwahrscheinlich, wie die Wiedervereinigung Koreas«.

Das Highlight bildet auch in der kommenden Spielzeit der 26. BautzenerTheatersommer »Sherlock Holmes – Das Biest von Bautzen«. Ein mysteriöser Anruf zieht die beiden Sherlock Holmes-Figuren - Dr. Watson und Mrs. Hudson - in die Oberlausitz, um den gefährlichenHelfer Sebastian Moran aus dem vergangenen Stück zu fassen. Eine Aufführung mit einer ordentlichen Portion Lokalklorit und immer wieder für einen Lacher gut.

Vorab laden die Initiatoren des Theaters am 3. Oktober, um 11 Uhr zum traditionellen Tag der offenen Tür auf dem Hof der Ortenburg ein. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen und das Schauspiel- und Puppentheaterensemble an einem Tag erleben möchte, sollte diese Veranstaltung nicht verpassen. Dazu gibt es einen kleinen Trödelmarkt mitdem Verkauf von Requisiten und Kostümen sowie die Preisverlosung des Theatersommer-Rätsels.

Weitere Aufführungen und Karten gibt es unter: theater-bautzen.de