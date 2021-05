Testcenter der Stadt bei Besuchen im Klinikum nutzen

Just Writing Case Studies to get yourself stress-free from all your dissertation troubles. We know how hard it gets when your dissertation is met with editing complications. From writing a dissertation proposal to the whole structure, it gets the best of you which led the decision to buy dissertation services in UK quite smart. Wenn Sie einen Besuch Ihrer Angehörigen im Klinikum planen, nutzen Sie bitte vorab die Testcenter der Stadt Hoyerswerda für einen Schnelltest. Aufgrund begrenzter Kapazitäten für Schnelltests im Klinikum kann es sonst zu den Besuchszeiten zu Wartezeiten kommen.

Seit letzter Woche sind Besuche bei Angehörigen im Lausitzer Seenland Klinikum wieder möglich. Allerdings nur mit einem tagaktuellen, negativen Schnelltest oder einem negativen PCR-Test nicht älter als 48h. Selbsttests für Zuhause sind nicht zugelassen.

Für geimpfte und genesene Besucher entfällt die Testpflicht, sofern die vollständige Impfung bzw. ein positiver Test nicht älter als 6 Monate nachgewiesen werden kann.

Jeder Patient darf einmal täglich von einer Person während der täglichen Besuchszeit von 15:00 bis 17:00 Uhr besucht werden. Ausnahmen müssen vorab mit der Station besprochen werden.

Zum Betreten des Klinikums ist zudem das Ausfüllen eines Besucherformulares notwendig. Dieses dient zur Bestätigung des vorzuweisenden Negativ-Testes bzw. der Impfung oder der Genesung und zur Erfassung Ihrer Kontaktdaten zur Sicherstellung der Nachverfolgungsmöglichkeit von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt. Ihre Daten werden für den Zeitraum von 30 Tagen gespeichert und danach automatisch gelöscht. Das Besucherformular ist ausgefüllt am Eingang des Klinikums abzugeben.