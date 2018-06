SZO rockt mit Freunden in der Lausitzhalle

Schüler droht mit Gewalttaten - Festnahme

Görlitz. Ein 18-jähriger Schüler soll am vergangenen Donnerstag (14. Juni) gegenüber anderen Mitschülern zweideutige Äußerungen in Bezug auf Gewalttaten gegen Schule und Schüler gemacht haben. Die Jugendlichen berichteten davon allerdings erst am Dienstag, woraufhin sich die Schule direkt an die Polizei wandte. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, nehme man solche Androhungen sehr ernst. Sofort wurden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Beamte in ziviler Kleidung nahmen den betroffenen Jugendlichen am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Schulgelände an der Carl-Von-Ossietzky-Straße ohne Gegenwehr vorläufig fest. Er führte keine gefährlichen Gegenstände mit. Für die Einrichtung und die Schüler bestand somit keine Gefahr. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der die Polizisten keine gefährlichen Gegenstände fanden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.Ein 18-jähriger Schüler soll am vergangenen Donnerstag (14. Juni) gegenüber anderen Mitschülern zweideutige Äußerungen in Bezug auf Gewalttaten gegen Schule und Schüler gemacht haben. Die Jugendlichen berichteten davon allerdings erst am Dienstag,…

