Supermarkt aus Neukirch wird nachhaltig

Viele Neukircher können aufatmen. Ihr geliebter Supermarkt in der Ortsmitte wird weiterbetrieben. Die Firma Grünauer, die eigentlich in der Photovoltaikbranche tätig ist, übernimmt seit diesem Jahr die Räumlichkeiten an der Parkstraße 1.

Rückblick: 26 Jahre lang betrieb der ehemalige Supermarktbesitzer Christfried Köhler seinen Markt. Er war es, der 1996 die Verantwortung für die 300 Quadratmeter große Verkaufsfläche übernahm. Da der Einkaufsmarkt in der Nähe eines größeren Wohngebietes liegt, zentral gelegen ist und einen regionalen Bäcker beheimatet, konnte sich der Laden trotz starker Konkurrenz von drei weiteren Discountern im Ort bis heute behaupten.

Order best http://www.valdarly-montblanc.com/art-history-essays-online/ service in a few clicks Feel free to get the custom written papers, research papers, essays, term papers, thesis writing on the market Security and confidentiality guarantee Supermarkt kann sich selbst mit Strom versorgen

René Behr, ein Mitarbeiter von Grünauer und ab sofort verantwortlich für den Supermarkt in Neukirch/Lausitz, erklärt, wie zur Übernahme kam: „Wir sind ständig auf der Suche nach Dachflächen. Über einen Grundstücksmakler sind wir dann auf das Gelände gestoßen und fanden die Idee interessant, einen Markt zum Anfassen zu verwirklichen.“ Der Plan ist, den Supermarkt in seiner Form weiterführen zu wollen. Darüber hinaus soll die gesamte Dachfläche des Marktes und der Parkplatz mit Photovoltaikanlagen bestückt werden. Damit der Parkplatz weiterhin genutzt werden kann, wird eine Überdachung über die gesamte Parkfläche gebaut. Im Ergebnis soll die Anlage eine Gesamtleistung von 200 Kilowatt-Peak erzeugen – und somit den Supermarkt mit Strom versorgen können. Im Markt selber können sich Interessierte über die Photovoltaikanlagen von Grünauer informieren – praktisch neben dem Lebensmitteleinkauf.

The best see post presented in comprehensive and unbiased way specially for students and busy businessmen. Lieferdienst mit Elektroauto

Doch das ist noch nicht alles: René Behr hat vor, eine E-Ladesäule vor den Markt zu installieren. Ein Elektroauto, das noch angeschafft werden muss, soll dafür genutzt werden, um Lebensmittel nach Hause liefern zu können. Es ist auch möglich, die Ladesäule für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, so die Ideen des Marktverantwortlichen. Wann allerdings die Photovoltaikanlagen gebaut werden, ist derzeit noch unklar. Die nötigen Anträge habe Behr bereits eingereicht.

Zurück zum Laden: Das Warensortiment und die Öffnungszeiten sollen sich erstmal nicht ändern. Wenn, dann sollen die Produkte regionaler werden. So wird die Wurstmanufaktur Meisters aus Bautzen in die Fleischregale einziehen. „Außerdem möchte ich regionale Keramik im Laden verkaufen“, so der marktverantwortliche Behr.

Mit der neuen Marktleiterin Frau Bettina Opitz und den langjährigen Mitarbeiterinnen ist der Supermarktverantwortliche froh, kompetente Fachkräfte an seiner Seite stehen zu haben.

Are you try to make your custom writing one of the best? Without any problem our experts make your grades A+! Essay Writing On Current Affairs you can rely on 500.000 Euro Investitionskosten

Insgesamt investiert die Firma Grünauer zusammengerechnet mit Grundstück, der Photovoltaikanlage und anstehenden Renovierungsarbeiten rund 500.000 Euro in den Supermarkt in Neukirch/Lausitz.

Cheap Dissertation Writing Service Uk writing service and Dissertation Typing Service writing Help Dissertation Typing Service Introduction The dissertation is the College Term Paper Format - No more fails with our high class writing services. All sorts of writing services & research papers. Leave your papers to the most Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.