"Summer Feeling 2018" in Kamenz abgesagt

Yvonne Catterfeld und Götz Schubert im Filmpalast in Görlitz

Görlitz. Am Montag, 28. Mai, wenige Tage vor der Erstausstrahlung am 31. Mai im Ersten, können Fans der Krimireihe „Wolfsland“ die neue Folge „Irrlichter“ auf der großen Leinwand sehen. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege freut sich an diesem Abend Götz Schubert, Yvonne Catterfeld, Stephan Grossmann, Jan Dose, Regisseur Till Franzen, die Autoren Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser, Produzentin Jutta Müller, MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi und MDR-Redakteur Adrian Paul begrüßen zu dürfen. Moderiert wird der Abend von Anja Koebel. Einlass ist ab 19:00 Uhr, Begrüßung im Kino um 19:45 Uhr, Filmbeginn um 20:00 Uhr. Karten gibt es ab 18. Mai im Filmpalast Görlitz. Und darum geht es: Ein toter Gasthof-Besitzer, seine anmutig trauernde Geliebte und ein erst vor kurzem geändertes Testament führen „Butsch" und Viola Delbrück in „Irrlichter" (AT), ihrem vierten Fall, immer tiefer in ein großes Familiendrama um einen charismatischen Patriarchen und seine Söhne. „Butsch" würde seine Kollegin am liebsten ganz aus den Ermittlungen heraushalten, zweifelt er doch daran, dass seine Partnerin überhaupt schon wieder einsatzfähig ist. Aber Viola Delbrück denkt gar nicht daran, auf ihre eigenen Wunden Rücksicht zu nehmen, und macht sich vielmehr daran, die alten und neuen Wunden der Familie des toten Olmützer zu untersuchen.Am Montag, 28. Mai, wenige Tage vor der Erstausstrahlung am 31. Mai im Ersten, können Fans der Krimireihe „Wolfsland“ die neue Folge „Irrlichter“ auf der großen Leinwand sehen. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege freut sich an diesem…

