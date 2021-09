Street Food Festival in Bautzen

Through our This Site, we provide you with guidance on how to choose and develop your research interest/topic, compile a reading list of relevant scholarly articles for your research topic, conduct a proper literature search and review, prepare you for your preliminary and qualifying exams, assist you with developing an appropriate research design and methodology, research Wie schmecken eigentlich afrikanische Spezialitäten oder was sind mexikanische »Quesadillas«? Eine Antwort auf diese Fragen bietet das Street Food Festival vom 17. bis 19. September auf dem Schützenplatz in Bautzen.

Wie Katrin Kaufmann vom Street Food on Tour- Organisationsteam mitteilt, kommen sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten. Außerdem werden einzigartige Craft-Beer-Sorten gezapft. Neben der vielfältigen kulinarischen Angebote wird es an den drei Veranstaltungstagen ein buntes Unterhaltungsprogramm geben. So kommen irische Künstler nach Bautzen und sorgen mit Musik und Tanz für Stimmung. Für die Kinder wird ein Bungee-Trampolin aufgebaut sowie Kinderschminken und ausgefallene Eisvariationen angeboten.

Mit dem WochenKurier können Sie das Event kostenfrei genießen:

für das Street Food Festival.

17 bis 19. September

Schützenplatz Bautzen

Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Tagesticket 3 Euro