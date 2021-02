Stadt richtet neue Servicestelle fÃ¼r Corona-Impfung ein

list of best resume writing services Architecture Dissertation Book dj myke homework buy reserach paper Um insbesondere Seniorinnen und Senioren Fragen rund um die Organisation und den Ablauf der Corona-Schutzimpfung zu beantworten, richtet die Stadtverwaltung ab Montag, 8. Februar, eine neue Servicestelle im Bürgeramt ein.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind dort von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr unter 03571/ 457273, buergerhilfe@hoyerswerda-stadt.de oder persönlich zu den regulären Öffnungszeiten des Bürgeramtes in der Dillinginger Straße 1 erreichbar.

Neben einer ersten allgemeinen Information zur Corona-Impfung, der möglichen Übersendung der notwendigen Unterlagen und der Hilfe bei der Vermittlung eines notwendigen Fahrservices ist es langfristig vorgesehen, die Koordinierung von der Terminvereinbarung bis zum Rücktransport für Seniorinnen und Senioren zu übernehmen, die Hilfe bei der Organisation der Corona-Schutzimpfung benötigen.

Wer der Stadt Hoyerswerda bei der Arbeit der Servicestelle »Corona-Schutzimpfung« (u.a. Telefonkontakt, einfache Bürotätigkeit, Begleitung von Senioren) ehrenamtlich helfen möchte, kann sich im Büro des Oberbürgermeisters an Olaf Dominick wenden – 03571/ 456102 oder olaf.dominick@hoyerswerda-stadt.de.